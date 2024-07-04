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颶風貝羅襲擊牙買加 撲向開曼群島和墨西哥

中央社／ 金斯敦3日綜合外電報導
強大颶風貝羅（Beryl）挾帶危險的狂風巨浪沿著牙買加南部海岸肆虐。路透
強大颶風貝羅（Beryl）挾帶危險的狂風巨浪沿著牙買加南部海岸肆虐。路透

強大颶風貝羅（Beryl）前幾天襲擊加勒比海各地小島，留下滿目瘡痍的景象，造成至少9人罹難後，今天挾帶危險的狂風巨浪沿著牙買加南部海岸肆虐。

美國國家颶風中心（NHC）表示，4級颶風貝羅的風眼尚未穿過牙買加海岸，但可能在未來幾個小時內突破，預計會在夜間接近、甚至登陸開曼群島（Cayman islands），然後轉向墨西哥尤加丹半島（Yucatan Peninsula）。

根據路透社，因貝羅颶風喪生的人數增至9人，但一般預計，當受災島嶼的強風洪水退去、通訊恢復後，死亡人數還會攀升。

這場風暴是美國國家颶風中心有紀錄以來，第1個在6月出現的4級颶風，也是最早在7月增強為5級的颶風。

法新社報導，在貝羅登陸之前，牙買加各地民眾將船舶移至安全地方停靠，趕著採買食物、用水、汽油和其他必需品。

美國國家颶風中心表示，截至今天下午為止，風暴的最大持續風速為每小時220公里，颶風帶來的影響擴散到全島各地。

同時，墨西哥官員忙著為貝羅來襲做好防颶風準備。民防國家協調員貝拉斯格斯（Laura Velazquez）說，自明天開始，「我們將遭遇強風豪雨」，由於預期將出現災損，宣布部署數以百計的軍事人員、陸戰隊員與電力工人。

政府已準備了112個共可容納約2萬人的避難處，並宣布將遭貝羅襲擊的昆塔納羅州（Quintana Roo）州內學校停課。

美國 風暴 颶風

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