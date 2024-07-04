日本21歲「性慾女魔頭」殺死高中妹遭逮 周刊爆她與辦案刑警搞不倫

日本北海道旭川市在今年4月發生霸凌殺人事件，一名17歲女高中生村山月，從知名景點神居大橋上被推落後淹死，警方5月在石狩川下游才找到她的遺體，並在6月時逮捕21歲女嫌内田梨瑚，不料近日又爆出她與承辦此案的員警發生不倫關係，震驚日本社會。

根據日媒《週刊文春》3日報導，内田梨瑚在事後和一名偵辦此案的刑警發展不正當關係，而該名警察隸屬於北海道警旭川中央署，高層目前僅對外表示說，個別事件不會再多加回應，但也沒有否認爆料內容。

此外，還有自稱是内田梨瑚的高中同學出面向《週刊文春》表示，内田梨瑚本來就是個「性慾怪物」，曾經跟同學外出遊玩過夜的時候，要求男生撫摸她的私處，展現出對性開放的一面，甚至還有淫穢影片流出，高一時的內田穿著校服，拿著長條狀的麵包上下擺動，還大笑那長得像男性生殖器。

高中同學進一步指出，内田梨瑚的性伴侶應該有數不清的人，看起來不像是會有固定對象，「她可以隨時跟任何人上床，比起跟同年齡的男性發生關係，我反而覺得她口味更偏好年長一點的」。

北海道留萌市17歲女高中生村山月，疑似沒有經過允許便把内田梨瑚吃拉麵的照片放在社群軟體上而遭到尋仇，還被還勒索10萬日圓（約新台幣2萬元），兩人發生強烈爭執後，村山月被内田梨瑚綁架並推落橋下，警方當時找到其遺體時，發現身上多處有被凌虐的痕跡。

今年6月警方除了找到21歲的主嫌内田梨瑚外，又找到另一名作案的19歲同夥，並依恐嚇、監禁、猥褻、殺人等罪名將這兩人逮捕歸案。

值得注意的是，北海道電視台報導指出，最近調查人員在案發地神居大橋附近發現疑為村山月本人的手機，裡頭影片是她被迫坐在危險的橋邊欄杆上向內田道歉，甚至還有全裸下跪，並被內田跨坐在身上拳打腳踢的畫面。

内田梨瑚與刑警發生不倫關係會不會影響到接下來警方的辦案態度，仍有待相關單位進一步調查及說明。