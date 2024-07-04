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太平洋高壓增強影響 日本多地恐現38度高溫

中央社／ 東京4日綜合外電報導

日本氣象廳指出，受到太平洋高壓增強，日本全國氣溫今天預料將上升，靜岡縣、岐阜縣、三重縣、愛知縣可能會出現攝氏38度高溫

日本放送協會（NHK）報導，關於白天最高氣溫，靜岡市恐會觀測到38度的危險高溫之外，宮崎市、甲府市、前橋市、埼玉縣熊谷市等地可能會到36度。

岐阜市、名古屋市、濱松市、埼玉市、宇都宮市、茨城縣土浦市等地可能會出現35度高溫。

另外，鹿兒島市、大分市、京都市、津市、東京都市區、橫濱市、千葉市等地，氣溫預料持續34度左右的氣溫。

氣象廳與環境省研判民眾中暑的危險性相當高，今天已經針對沖繩縣的沖繩本島及八重山地區，以及鹿兒島縣（其中不含奄美地區）、宮崎縣、福岡縣、長崎縣、大分縣、徳島縣、和歌山縣、三重縣、靜岡縣、神奈川縣、東京都、千葉縣、埼玉縣、茨城縣，發布中暑警報。

日本 氣溫 高溫

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