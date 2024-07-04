太平洋高壓增強影響 日本多地恐現38度高溫

美式賣場好市多商品琳瑯滿目，是不少台灣人採購日常用品、生鮮食品等商品的好去處。逛完賣場之後，民眾也會前往熟食區用餐，而好市多熟食區的牛肉捲、披薩、凱薩雞肉沙拉等美食，亦受到許多人喜愛。近期，有網友將台灣好市多熟食區菜單分享到國外論壇，讓不少國外網友感到十分羨慕，並敲碗一款美食能在家裡附近的好市多出現。...

2024-07-03 19:35