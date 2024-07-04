不後悔拒絕耶魯大學…她畢業後年薪逼近300萬 「我做出最好選擇」

名校的人脈、資源、名聲是許多人就學期間所追求的，希望可以藉由擠進名校，拿到通往人生更高層的門票。但美國一名女子2017年被耶魯大學錄取後，卻選擇就讀另一所離家更近的學校。該女子2020年畢業後留在原本實習的公司上班，如今年薪逼近300萬台幣。她表示並不後悔當初拒絕耶魯大學。

根據《CNBC》報導，美國一名女子卡洛琳娜（Carolina Williams）2017年為了申請大學寫了近10篇論文，其中一篇關於她是如何經由披薩連鎖店「棒約翰（Papa John's）」感受到自我獨立的文章，讓耶魯大學印象深刻，從而錄取她。

然而最後卡洛琳娜拒絕了耶魯大學，選擇阿拉巴馬州的奧本大學就讀，主修分析與行銷。卡洛琳娜表示她有很多興趣，當時並不確定自己想學什麼。她在申請學校之前有先去參觀各大學，在她參觀的十幾間校園中，她喜歡耶魯和奧本，但在交通成本考量下，奧本是更實際的選擇，課程也更符合卡洛琳娜想從事的工作。另外，奧本校區內也有棒約翰。

卡洛琳娜2019年開始在Nissan北美總部實習，2020年畢業後留任，現職為未來實驗室的創新與用戶體驗規劃師，年薪略高於9萬美元（約新台幣293萬元）。這份薪水已高於耶魯大學和奧本大學畢業生職涯早期的年薪中位數，根據Payscale的數據，耶魯大學畢業生的年薪中位數為89,700美元（約新台幣292萬元），而奧本大學畢業生的年薪中位數為67,500美元（約新台幣220萬元）。

卡洛琳娜表示，不知道如果當初選擇耶魯，現在的生活會是什麼樣子，但她在奧本度過了一段美好的時光，在奧本獲得的機會也為她的履歷增添許多精彩，她認為她做出了最好的選擇，「我不後悔」。