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馬來西亞建材展 台灣精品館搭建永續建築合作橋梁

中央社／ 吉隆坡3日專電
馬來西亞建材展3日登場，台灣精品館結合智慧、永續及創新主軸，聚焦綠色能源與綠建築風格成為焦點。圖／中央社
馬來西亞建材展3日登場，台灣精品館結合智慧、永續及創新主軸，聚焦綠色能源與綠建築風格成為焦點。圖／中央社

馬來西亞建材展今天登場，台灣精品館結合智慧、永續及創新主軸，聚焦綠色能源與綠建築風格成為焦點，盼藉由打造綠色永續生活方案，搭建台馬雙邊永續建築合作橋梁。

馬來西亞國際建築室內設計及建材展（ARCHIDEX）今天起在吉隆坡舉行為期4天展覽，台灣精品館共展出11家台灣精品獲獎企業的21項智慧、永續及創新生活應用及建材產品。

台灣智慧居家業者展出結合畫框、藍牙喇叭的壁掛式空氣清淨機，受馬來穆斯林業者關注，認為台灣設計的畫框式空氣清淨機具有完美的裝飾功能，適合客廳等居家環境，也適合面積不大的臥房、書房等空間有限的都會房間。

另外，智慧永續生活業者梁予說明，「可變色電子紙」不僅可以應用於室內設計與裝潢，變色之後的電子紙也不會耗費任何電源，就能幫助房間創造豐富的氛圍。

他表示，彩色電子紙裝置可根據消費者購物行為，搭配不同的感測器提供服務，顯示對應的顏色或廣告圖案。例如消費者撿拾物品、站在產品展示區附近，或在展品上揮動會員卡時，感測器將依據不同的動作傳送訊號，電子紙將顯示相對應的促銷方案。

中華民國對外貿易發展協會表示，經濟部國際貿易署和外貿協會今年以回收、重複利用與減法設計（Reduce）作為核心理念，對台灣精品館裝潢形式做出新嘗試，首次創新選用鋁擠骨架搭配透氣帆布等可循環材料搭建，並最大程度減少木作廢棄物。

馬來西亞生態壁畫藝術家蔡威勇（Kenji Chai）也到場發表與台灣精品、馬來西亞學生三方合作的壁畫作品，透過馬來虎和台灣精品吉祥物「福熊」跨界藝術合作，喚起生態保護意識，展現台灣精品對環境保護的重視。

馬來西亞建材展3日登場，台灣智慧永續生活業者展出「可變色電子紙」，不僅可應用於室內設計與裝潢，變色之後的電子紙也不會耗費任何電，幫助房間創造豐富的氛圍。圖／中央社
馬來西亞建材展3日登場，台灣智慧永續生活業者展出「可變色電子紙」，不僅可應用於室內設計與裝潢，變色之後的電子紙也不會耗費任何電，幫助房間創造豐富的氛圍。圖／中央社

永續 綠建築 馬來西亞

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