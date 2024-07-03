12歲童疑游泳遭「鱷魚叼走」最後蹤跡曝光 偏遠社區警民絕望搜救

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聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
澳洲北領地棲息著估計10萬隻鹹水鱷魚，圖為2007年從北領地移到澳洲爬蟲動物公園的鹹水鱷「艾維斯」。資料照片，非當事鱷魚。路透
澳洲北領地棲息著估計10萬隻鹹水鱷魚，圖為2007年從北領地移到澳洲爬蟲動物公園的鹹水鱷「艾維斯」。資料照片，非當事鱷魚。路透

BBC報導，澳洲北領地正在進行一場絕望的搜救行動，要找到一名可能已被鱷魚咬走的12歲孩童。

這起事件據報發生在達爾文西南360公里的偏遠村鎮「Nganmarriyanga」，最後有人目擊到該名孩童是在2日黃昏時分，當時他正在社區附近游泳

根據報導，這名孩子當天下午5時半左右消失在芒果溪（Mango Creek），居民與當地警察立即開始搜索。警方表示，在「初步通報稱該名孩童遭到鱷魚攻擊」後，已出動一支專家組成的搜救隊伍。

舊名帕倫帕（Palumpa）的Nganmarriyanga僅有364人定居，當地警民加上額外的警力及專家搜救隊，正在陸地與水域各處徹底搜查，還可能啟動空中搜索。

不過，北領地警務廳長波特3日下午表示，搜救行動已進入「收尾階段」，「對於任何雙親或家人來說，失去幼童都是一個悲慘事件，特別是被鱷魚咬走這種情況」。

在澳洲，襲擊人類的鱷魚通常會被捕殺；北領地估計有10萬隻鹹水鱷魚棲息，比世界上其他任何地方更多，但少見攻擊人類事件。

波特表示，野生動物官員已獲授權，一旦發現攻擊人類的鱷魚，會將其「移除」，並重申政府公告的安全訊息，「當地水域有鱷魚，盡量遠離水面」。

澳洲 警察 鱷魚

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