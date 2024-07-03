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醫術驚人？不僅人類為救命動截肢手術 佛羅里達木匠蟻也會

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
研究顯示，有些螞蟻也會對受傷同伴截肢，以提升存活率。 螞蟻示意圖／Ingimage
研究顯示，有些螞蟻也會對受傷同伴截肢，以提升存活率。 螞蟻示意圖／Ingimage

當戰爭或車禍造成的創傷引發主要組織損傷或嚴重感染與疾病時，外科醫師會幫傷患截肢，但不是只有人類會動這項手術，研究顯示，有些螞蟻也會對受傷同伴截肢，以提升存活率。

路透社報導，這種行為是在佛羅里達木匠蟻（Florida carpenter ants，學名Camponotus floridanus）身上發現。佛羅里達木匠蟻又名佛羅里達弓背蟻，是紅棕色的螞蟻品種，長度超過1.5公分，棲息在美國東南部地區。

科學家觀察到這些螞蟻會治療同伴的受傷肢體，無論是透過用口器清潔傷口，或是透過咬斷受傷肢體進行截肢。至於要選擇哪種護理方式，取決於受傷位置。如果是在腿部上方部位，牠們通常會截掉。如果是在腿部較下方處，牠們從不會替同伴截肢。

這項研究今天發表於「當代生物學」（CurrentBiology）期刊，主要作者、德國烏茲堡大學（University of Würzburg）的昆蟲學家法蘭克（ErikFrank）說：「在這項研究中，我們首度描述了一種非人類動物如何透過截肢，拯救另一個同伴的性命。」

法蘭克又說：「我深信我們可以很有把握地說，這種螞蟻照顧傷患的『醫療系統』是動物界中最精密的，只有跟我們的系統能相媲美。」

佛羅里達木匠蟻會在腐爛的木頭裡築巢，並會積極保衛自己的家園，防範敵對的蟻群入侵。法蘭克說：「如果發生戰鬥，就有受傷的風險。」

研究人員探究腿部上部股節以及腿部下部脛節的傷勢。這類傷勢常見於各種野生螞蟻上，牠們是在打鬥、獵食或遭其他動物掠食時受傷。

研究人員是在實驗室條件下觀察這些螞蟻。

法蘭克說：「牠們會決定要截肢或花時間照料傷口。至於牠們如何做決定，我們並不了解。但我們知道為什麼會有不同的治療方式。」

這與血淋巴的流動有關。血淋巴是一種藍綠色液體，相當於大多數無脊椎動物身上的血液。

法蘭克說：「腿部較下面地方受傷時，血淋巴的流量增加，代表病原體在短短5分鐘內已進入體內，等到手術完成後，截肢也變得毫無用處。而腿部較上方部位受傷時，血淋巴流動慢得許多，讓螞蟻有足夠時間進行及時且有效的截肢。」

無論是哪種情況，螞蟻都會先清理傷口，可能是塗上口器腺體的分泌物，同時也可能吸出受感染或骯髒的血淋巴。截肢過程至少要花上40分鐘，有時候甚至會超過3個小時，同時還要不斷咬住肩膀。

根據紀錄，在大腿（股節）受傷後進行截肢，存活率約為90到95%，相較之下，如果沒有處理傷口，存活率降至約為40%。至於小腿（脛節）損傷，若有清理傷口，存活率約為75%，若沒有照料傷口，存活率約為15%。

截肢 淋巴 科學家 美國 螞蟻

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