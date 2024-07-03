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超對美國人胃口！羨慕台灣好市多賣1款熟食 國外網友敲碗盼引進

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在國外論壇分享台灣好市多熟食區菜單，讓不少國外網友感到十分羨慕。美聯社
一名網友在國外論壇分享台灣好市多熟食區菜單，讓不少國外網友感到十分羨慕。美聯社

美式賣場好市多商品琳瑯滿目，是不少台灣人採購日常用品、生鮮食品等商品的好去處。逛完賣場之後，民眾也會前往熟食區用餐，而好市多熟食區的牛肉捲披薩、凱薩雞肉沙拉等美食，亦受到許多人喜愛。近期，有網友將台灣好市多熟食區菜單分享到國外論壇，讓不少國外網友感到十分羨慕，並敲碗一款美食能在家裡附近的好市多出現。

一名網友在Reddit貼出一張含有好市多熟食區菜單的照片，並說是台灣好市多熟食區的新菜單。該張照片經分享後，國外網友羨慕表示，「我不確定別人家的草皮是不是比較綠，但那個草皮（意指台灣好市多）真的比我家這邊的還綠」、「竟然有炸雞跟鱈魚三明治！根本就是速食店」、「這個菜單應該要在美國出現，上面的食物很對美國人的胃口」。

也有不少國外網友敲碗希望自家附近的好市多也能有牛肉捲，「有牛肉捲真的太不公平了，那看起來很好吃」、「牛肉捲聽起來超讚的」、「希望我家這邊的好市多也有牛肉捲」、「我曾經在日本好市多吃過牛肉捲，它真的超級美味！」、「我非常想吃牛肉捲」。

有人則大嘆美國好市多很糟，「美國的食物選擇真的最蹩腳」、「他們已經不願在美國嘗試，以前好市多熟食區是一個誘人的選擇，那裡有我渴望和期待的東西。現在的熟食區根本不值得去」、「其他國家的熟食區都有很多我想要點的東西，但美國好市多的熟食區自從組合披薩沒了之後，我就沒在那裡吃過東西了」。

Latest Food Court menu in Taiwan.
byu/jimmylily inCostco

台灣人 好市多 披薩 牛肉捲 美國

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