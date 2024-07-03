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信仰禁令時設立 早年法國傳教士播種！東京天主教堂慶150年

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
傳教士。 情境示意圖／Ingimage
傳教士。 情境示意圖／Ingimage

百年前法國宣教士犧牲奉獻傳福音終成美好果實。日本東京第一座天主教築地教會(Tsukiji Church)6月底歡慶成立150週年。教會主教在感恩彌撒時勉勵信徒應向當年宣教士學習傳福音的精神，在挫折中靠著耶穌的力量持續前進。

信仰禁令時設立

據《梵蒂岡新聞》報導，築地教會又稱聖若瑟大教堂，在1874年11月由巴黎外方傳教會在東京成立，當時是作為東京主教的大教堂，直到1920年。築地教會在1923年關東大地震後損毀並於1927年重建。1999年6月，教堂被認定為東京歷史建築物之一。

東京總教區大主教菊地功在證道時表示，築地教堂是在基督教徒仍難以自由傳道時期所創立的，他並強調直到1873年，基督教禁令才被解除。他指出，「150年前包括傳教士與信徒一定面臨了現今難以想像的困境。」

菊地功也表示，目前日本天主教會也正面臨了諸如人口減少以及老齡化等廣泛的社會挑戰。因此，他提醒信徒應該謹記第一批傳教士是如何在迫害中憑藉著堅定地向前行的信心，最後終於讓基督教得以擴張。

他表示，「當我們感到無力時，誘惑會讓我們回顧過去的榮耀而放棄勇往直前，但時間只會向前走，回頭不是選項。」

教會投入當地工作

據《馬來西亞先驅報》報導，目前日本天主教徒約43萬人，僅佔全國人口0.34%。雖然比例極少，但在成立孤兒院到保護被歧視的少數族群，以及家庭與青少年都看得到教會投入的身影。

雖然1543年來自西方的葡萄牙商人首次踏上日本領土，但真正將基督教帶進日本的，則是在1549年抵達鹿兒島的聖方濟各沙勿略(St Francis Xavier)。他由兩位耶穌會士伴隨，開始在長崎的大村和京都附近的津州傳福音，讓當地民眾信奉基督教。

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教堂 日本 東京

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