別當冤大頭！星巴克前店員曝6種點法浪費錢 買這款咖啡最盤

上班族人手一杯咖啡已成常態，除了7-11、全家等便利商店，有些人也會選擇到星巴克買咖啡。而國外一名曾在星巴克工作的咖啡師便透露部分人在星巴克消費時，其實花了冤枉錢，並列出6點「省荷包」建議，表示顧客無須在不必要的地方花錢。

據外媒《Business Insider》報導，國外一名曾在星巴克工作的咖啡師發現不少顧客會在不必要的地方花錢，因此列出6點建議：

一、不要花錢買裝了半杯冰塊的冰飲

該名星巴克前店員指出，顧客不花冤枉錢最好的方式，就是告訴店員要去冰。他表示負責製作飲品的店員，大多能理解顧客拿到裝滿大量冰塊的咖啡的沮喪感。當顧客提出去冰的要求時，他們會用飲品代替冰塊。

二、不需要花錢多加香草風味糖漿

該名前店員表示，有些人可能會花一筆錢額外添加糖漿，幫豆漿拿鐵或卡布奇諾增添一點甜味。但事實上，星巴克使用的豆漿是香草風味的。他並說自己如果想喝有糖的拿鐵，通常會把牛奶換成豆漿，以減少多餘的花費。不幸的是，對喜歡焦糖、榛果和薄荷風味糖漿的顧客來說，他們依然要支付額外費用。

三、不需要花錢買星巴克的周邊商品

該名前店員表示自己不會買星巴克的玻璃杯、馬克杯和咖啡豆，而是透過星巴克的獎勵計畫「星禮程（Starbucks Rewards）」獲取想要的商品。他建議常客可以用手機APP累積獎勵積分，以此免費兌換商品。在他所在的地區，400點積分可以兌換價值不超過20美元（新台幣約610元）的商品。如果超過20美元，就要補價差，但許多基本款的商品價格都落在20美元以內。

四、不要點美式咖啡

星巴克一杯大杯的美式咖啡要4美元（新台幣約120元），該名前店員透露美式咖啡其實就是三杯加水的濃縮咖啡，所以美式咖啡的價格算貴。他建議顧客不如買雙倍或三倍濃縮咖啡，請店員用大杯裝，然後要求加水，這樣花不到1美元（新台幣約30元）就可以喝到「美式咖啡」。

五、不要浪費錢在特大杯熱拿鐵上

該名前店員表示，如果喝咖啡的目的在於補充咖啡因的話，可以不用買特大杯熱拿鐵。他指出特大杯熱拿鐵和熱卡布其諾，都是放雙倍濃縮咖啡，而這個量跟點一杯大杯的量是一樣的。

也就是說，當顧客花錢買特大杯拿鐵，代表他們多花了半美元購買咖啡因被稀釋的咖啡。但如果是買冰拿鐵，大杯拿鐵和特大杯拿鐵的咖啡因含量就不一樣，大杯含有雙倍濃縮，特大杯含有三倍濃縮。

六、不要花錢買瓶裝水

該名前店員不懂為何有人要在星巴克花錢買瓶裝水，他表示除非是想要未開封的產品，否則顧客不需要為連鎖店能免費提供的東西支付費用。他並說可以跟店員點水，任何尺寸都可以，有需要的話還可以加冰。

另外，該名前店員亦鼓勵顧客自帶環保杯，因為除了可以省下0.1美元（新台幣約3元），在他所在的地區還能獲得獎勵，即25顆星星，之後可以用來支付牛奶替代品、糖漿或額外增添濃縮咖啡所需的費用。