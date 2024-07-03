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北海道觀光船20死事件 家屬提訴求償約15億日圓

中央社／ 東京3日綜合外電報導

日本1艘觀光船2022年4月在北海道知床半島海域沉沒，導致船上20人死亡、6人下落不明，乘客家屬等人今天赴札幌地方法院提訴，向船公司及社長求償約15億日圓（約新台幣3億元）。

日本放送協會（NHK）報導，原告律師團指出，這是這起船難事件中，乘客家屬提起訴訟求償首例。

14名乘客家屬等共29人今天赴札幌地方法院，向經營觀光船的公司「知床遊覽船」及社長桂田精一，提出總計約15億日圓的損害賠償訴訟。

日本運輸安全委員會2023年公布的最終報告書指出，未確實關閉的船艙蓋因海浪搖晃而開啟，導致海水湧入船艙造成觀光船沉沒；此外，當時能預想天氣惡化的情況下，桂田仍安排船隻出海缺乏安全航行知識，導致事件如此嚴重。

原告律師團今天下午將召開記者會說明詳情。原告律師團代表山田廣表示，「我們將透過訴訟表達受害者遺憾的心境及家屬的悲傷與憤怒。我們將全力讓船公司與桂田社長負起法律責任，賠償原告遭受的所有損害」。

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