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巴西大沼澤6月燒毀面積創新高 超過41.1萬公頃

中央社／ 聖保羅2日專電
巴西大沼澤因乾旱遭受森林火災的威脅，6月發生大火燒毀面積超過41萬1000公頃，創下2012年以來單月新高。 歐新社
巴西大沼澤因乾旱遭受森林火災的威脅，6月發生大火燒毀面積超過41萬1000公頃，創下2012年以來單月新高。 歐新社

巴西里約熱內盧聯邦大學（UFRJ）氣象系環境衛星應用實驗室數據顯示，大沼澤（Pantanal）生物群系今年6月發生大火燒毀面積超過41萬1000公頃，創下2012年以來單月新高。

位於巴西中西部的大沼澤是地球上最重要的生物多樣性搖籃之一，面積超過15萬平方公里，是世界上最大的洪泛平原，但人為干擾大幅增加火災發生。

巴西通訊社（Agência Brasil）今天報導，今年6月大沼澤大火燒毀面積甚至高於9月旱季尖峰的歷史平均燒毀面積40萬6000公頃。2024年迄今受影響面積累積達71萬2075公頃，相當於4.72%的生物群系。

昨天，巴西政府為遏止環境危機而設立的國家森林火災危機辦公室召開第3次會議，環境部長席瓦（Marina Silva）指稱，大沼澤地區的火災主要由人類行為引起，聯邦警察正在調查至少18處起火點的始作俑者。

巴西環境部在新聞記者會上公布數據指出，今年大沼澤地區根據溫度、雨水、濕度和風等因素計算的消防難度比2023年糟糕，極端氣候因素，導致發生過去70年來最嚴重乾旱。

環境部數據還指出，大沼澤燒毀面積中，85.22%屬私人土地，7.07%為原住民土地，4.56%屬聯邦保護單位，1.65%屬州保護單位，1.48%為私人自然資產保護區，只有0.02%屬市政保護單位。

巴西政府和大沼澤所在的南馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul）政府目前正動員500餘人在至少34處地點開展消防行動。

巴西 火災 環境部

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