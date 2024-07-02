台灣子弟彭士豪 大馬盛產油棕與榴槤幕後推手

油棕與榴槤是大馬重要經濟作物及水果。生物有機肥料如同魔法般，扮演創造兼具低成本與高產量奇蹟的關鍵，而赴馬來西亞打拚農業科技的台灣子弟彭士豪，正是主要幕後推手。

油棕在馬來西亞種植面積達560萬公頃，是非常重要的經濟作物。

南馬柔佛州豔陽高照，行程滿檔的彭士豪揮汗如雨，馬不停蹄與團隊成員分赴油棕園與榴槤園，和馬來小農交流。他流利的馬來語，是說服馬來穆斯林信賴台灣優質生物有機肥料的最大功臣。

在異鄉打拚27年的彭士豪為台灣在大馬打下生物有機肥料江山，是馬來西亞政府綠色產業科技顧問中唯一的華人。馬來西亞油棕局出版的栽種手冊與書籍，更把台灣生物有機肥料載入其中，認為是成本最低與成效最佳的肥料。

彭士豪今天告訴中央社記者，台灣有優質的農業科技技術，但直接與當地政府商談引入台灣生物有機肥料並不容易。回想當年與油棕局洽談，希望把台灣技術引入大馬製作生物肥料慘遭滑鐵盧，他迄今記憶猶新。

彭士豪說：「當年這位油棕局官員認為，你們台灣沒有油棕，我種油棕的經驗也大過你的26歲年紀，憑什麼要我相信，台灣能夠在油棕行業有所貢獻。」

由於油棕局官員當年的不信任，初生之犢不畏虎的彭士豪改走小農路線，嘗試說服在大馬種植油棕與榴槤園的小農們，採用來自台灣的生物有機肥料，讓小農們認識並了解，「無論是油棕或榴槤，你們就是需要台灣人的生物性肥料」。

彭士豪說，既然正規與政府接觸管道行不通，改與小農接觸，就如同「以地方包圍中央」策略。但要說服馬來穆斯林小農並不容易，其中關鍵就是必須用馬來穆斯林的語言溝通，讓穆斯林社群認識並感受到台灣的生物有機肥料水準，最終獲得大馬油棕局信任。

他表示，既採深入馬來穆斯林小農途徑，就要以相同的語言和語境打入穆斯林社群。

因此，彭士豪強化應用馬來文能力，堅持透過生活與購物跟馬來人交談，累積字彙同時精進溝通能力，逼著自己使用馬來文溝通。

彭士豪認為，要打響台灣生物有機肥料名號，就不能只用「半桶水」肢體語言溝通。特別是科技農業涉及專有名詞，他與小農或馬來園主溝通時絲亳馬虎不得；唯有以馬來穆斯林的溝通方式，才能獲得馬來人認同。

根據他多年深入大馬觀察，馬來人宗教、文化與做事、思考模式都與華人不同。即便以馬來文溝通，溝通方法或是用詞不當，仍難以融入馬來社群，也難以發揮影響力或說服效果。

彭士豪說，經過多年與馬來穆斯林小農溝通，馬來穆斯林小農已了解，目前農業必須要有環保、節省成本與達到效益的三位一體觀念。

他表示，如同油電混合車，既環保又省油，只有透過生物科技取代化學肥料，以農民聽得懂的語言和方式，才能創造雙贏目標；而過程中「台灣是最得力的好幫手」。

彭士豪說，台灣農業科技深入大馬經濟作物油棕與榴槤領域，是最實際的新南向農業交流。

他指出，大馬油棕局曾出版栽種手冊，將台灣生物有機肥料列入油棕栽種標準作業程序，認為這種生物有機肥料有如疫情防治的疫苗，防治率具有最高水準，不僅是成本最低的肥料，成效也最佳。

來自新竹關西的彭士豪如今獲得馬來西亞博特拉大學（UPM）生物學博士。他憑藉農業生物科技肥料，為馬來西亞經濟作物與水果做出最大的貢獻，創造奇蹟。