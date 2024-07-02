日本愛知縣一宮市推「育孫假」 祖父母可領薪帶孫

日本愛知縣一宮市從7月1日開始推出「育孫假」政策，允許職員在孫子、孫女出生時可以帶薪休假，希望透過祖父母的參與，減輕年輕一輩的育兒負擔。

朝日新聞報導，一宮市在2019年的生育率為1.39，2020年的生育率則為1.36，都比日本全國平均值高出0.03個百分點。不過，經歷疫情後有所下滑，在2023年的生育率為1.15，比日本2023年總和生育率1.20低了0.05個百分點。

為了提振生育率，一宮市長中野正康在商討相關對策時表示，「應該立刻採取行動」，考慮到退休年齡逐年延後，預料未來60歲以上職員人數將會增加，因此決定提出「育孫假」政策。

「育孫假」制度在日本由企業開始做起，保險公司第一生命株式會社在2006年率先推出，當時稱作「孫子女誕生休假」。地方政府方面，則是宮城縣在2023年1月首先實施，福島縣郡山市、神奈川縣、岡山市、三重縣桑名市等也陸續加入。

日本經濟新聞報導，岡山市除了可以在產婦生產前後、祖父母享有3天帶薪假期之外，還允許在孫輩3歲之前，申請6個月的無薪假。岡山市政府表示，過去員工退休的其中一個原因就是要幫忙帶孫子，透過導入育孫假，除了協助育兒之外，也希望能留下優秀員工。

一宮市的制度把原本帶薪休假照顧產婦的對象從丈夫擴大到祖父母輩。其中「分娩護理」可享有最多2天休假，期限從產婦入院到生產後2週內。「分娩養育」則有最多5天休假，期限從預產期8週前到生產後1年內。兩項結合，最多可享7天帶薪休假。不僅適用於正職員工，也適用於退休後回聘人員以及約聘員工。

人口約32萬人的福島縣郡山市自從去年實施該制度以來，14個月期間有52人申請「育孫假」。人口約38萬人的一宮市則推估，每年料將有75人申請。