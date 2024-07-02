疑受不了會場內窒息狀態…印度北方邦宗教集會爆踩踏事件 傳已107人死亡

印度北部的地方官員2日表示，一場宗教集會發生了踩踏事件，印度斯坦時報指出，至少已有107人喪生。

BBC跟衛報報導，這起事件發生在德里東南140公里，地點是北方邦哈特拉斯（Hathras）一場名為「Satsang」的印度教宗教活動。縣行政官庫瑪爾（Ashish Kumar）說，醫師已經向他報告了近50至60人死亡的數字。

據報導，死者包括超過20名女性，仍在查明身分。庫瑪爾表示，已經成立一個高級委員會進行調查，「政府機構的首要重點是要為傷者跟死者的親人提供一切可能的幫助」。

目前尚不清楚導致踩踏事件的原因，BBC指出，人群當時聚集在一個村落，參加慶祝印度教神祇濕婆神的活動。印度斯坦時報則報導，當時一名宗教傳教士正在專門搭建的帳篷，向追隨者發表講話。警方指出，初步認定，看起來是會場內的窒息狀態導致參加「Satsang」的民眾不適。人們隨後開始奔跑，引發踩踏。警方表示，活動期間的氣候非常炎熱與潮濕。

事故現場影像正在網上流傳，PTI通訊社分享的一支影像可見傷者正被帶到醫院接受治療。另有一些影像顯示，皮卡、嘟嘟車跟摩托車都在運送傷者前去就醫。BBC看到的一支影像則顯示，一家當地醫院門口留下了幾具遺體，親屬則在高聲呼救。

鄰縣埃塔（Etah）的官員普拉卡什（Satya Prakash）指出，驗屍的程序已經展開，「此事正在調查中」。政府醫護人員表示，擔心死亡人數可能繼續上升。