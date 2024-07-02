日本評估建自動物流通道 東京大阪間運送貨物
日本政府國土交通省將評估在東京與大阪間，利用高速公路閒置空間設置貨物專用通道的「自動物流通道」。根據目前試算，每天最多可能有助減少約3.5萬輛貨車的交通量。
日本經濟新聞報導，國土交通省（簡稱國交省）預計於未來10年左右實現這項計畫，雖然希望有助解決物流業界人手不足的現象，不過投資費用可能上看數兆日圓。
這項計畫是在現有的高速公路設置專門運送少量貨物的通道，目前有方案構想在高速公路中央分隔帶、路肩及地下擇一設立「自動物流通道」。
國交省今年2月已召集相關學者專家成立研討會，持續進行評估。
考量到貨物流量龐大及需求多，國交省認為在東京與大阪之間建置「自動物流通道」可能性最高。根據國交省試算，「自動物流通道」每天能減少約1.2萬至3.5萬輛貨車流量，相當約1萬至2.5萬名貨車司機。
而往來東京與大阪有多條運輸量大的高速公路，日本官方計劃今年夏天討論出「自動物流通道」的具體路線。
國交省指出，假設在高速公路地下40公尺處建設「自動物流隧道」，每10公里的工程費用約70億至800億日圓，就此單純推算的話，東京與大阪間「自動物流通道」工程費最多將高達4兆日圓水準。
若是興建路面「自動物流通道」，每10公里的工程費用估計約254億日圓。
「自動物流通道」被想定為完全自動，裝載與運輸貨物的載具動力為潔淨能源，日本有意藉此緩解物流業界人手不足的同時，也能減少車流量以降低溫室氣體排放。
研討會中也有意見認為可以連結首都圈內鐵路的貨物車站與「自動物流通道」，不過採用這種方式必須事前設置實驗路線，實際驗證行駛技術與車輛運行管理等相關技術。
日本物流業貨車司機的加班時數今年4月起被加強規範。一間民間智庫估算，由於貨車司機人手慢性不足等，若什麼都不做的話，日本2030年度的運輸能力將較2019年度衰退約34%。
而國交省的研討會上，大型宅配公司、飲料公司等業者也期待「自動物流通道」能解決貨車司機不足的問題。
不過這項計畫規模之大，日本當局詳細的評估不可或缺，日後的工程費用、如何負擔維護費用、公部門的支援規模等均是課題。
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