快訊

「天選之人」確診新冠肺炎超崩潰！他曝關鍵4大症狀：整個人半死不活

日本評估建自動物流通道 東京大阪間運送貨物

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本政府國土交通省將評估在東京大阪間，利用高速公路閒置空間設置貨物專用通道的「自動物流通道」。根據目前試算，每天最多可能有助減少約3.5萬輛貨車的交通量。

日本經濟新聞報導，國土交通省（簡稱國交省）預計於未來10年左右實現這項計畫，雖然希望有助解決物流業界人手不足的現象，不過投資費用可能上看數兆日圓。

這項計畫是在現有的高速公路設置專門運送少量貨物的通道，目前有方案構想在高速公路中央分隔帶、路肩及地下擇一設立「自動物流通道」。

國交省今年2月已召集相關學者專家成立研討會，持續進行評估。

考量到貨物流量龐大及需求多，國交省認為在東京與大阪之間建置「自動物流通道」可能性最高。根據國交省試算，「自動物流通道」每天能減少約1.2萬至3.5萬輛貨車流量，相當約1萬至2.5萬名貨車司機。

而往來東京與大阪有多條運輸量大的高速公路，日本官方計劃今年夏天討論出「自動物流通道」的具體路線。

國交省指出，假設在高速公路地下40公尺處建設「自動物流隧道」，每10公里的工程費用約70億至800億日圓，就此單純推算的話，東京與大阪間「自動物流通道」工程費最多將高達4兆日圓水準。

若是興建路面「自動物流通道」，每10公里的工程費用估計約254億日圓。

「自動物流通道」被想定為完全自動，裝載與運輸貨物的載具動力為潔淨能源，日本有意藉此緩解物流業界人手不足的同時，也能減少車流量以降低溫室氣體排放。

研討會中也有意見認為可以連結首都圈內鐵路的貨物車站與「自動物流通道」，不過採用這種方式必須事前設置實驗路線，實際驗證行駛技術與車輛運行管理等相關技術。

日本物流業貨車司機的加班時數今年4月起被加強規範。一間民間智庫估算，由於貨車司機人手慢性不足等，若什麼都不做的話，日本2030年度的運輸能力將較2019年度衰退約34%。

而國交省的研討會上，大型宅配公司、飲料公司等業者也期待「自動物流通道」能解決貨車司機不足的問題。

不過這項計畫規模之大，日本當局詳細的評估不可或缺，日後的工程費用、如何負擔維護費用、公部門的支援規模等均是課題。

大阪 日本 東京 物流 高速公路

延伸閱讀

台灣累點日本用！中華電 Hami Point 可在日本11萬店消費

北富銀在東京設日本分行 基於「三大因素」

日本新據點 金管會宣布核准北富銀申設東京分行

日本母子蘇州遇刺 何立峰：偶發不應影響中日關係

相關新聞

北海道無頭屍案／父被迫一旁拍照 女凶嫌凌虐頭顱過程連法官都受不了

日本北海道札幌紅燈區薄野一間名為Hotel LET'S的情侶酒店在2023年7月2日發生一宗無頭男屍案。30歲女子田村瑠奈被控在...

乳房的光輝與陰霾：從神話到科學，女身故事的詮釋

乳房實際上只有幾十克重，它所象徵的意義卻重若泰山。雅隆（Marilyn Yalom）在她文化研究的一本書《乳房的歷史》（A History of the Breast）中對乳房的描述極為傳神。她說，乳房有如人們聚集的社區販賣亭，完全開放，容納任何言論，接待任何怪咖。

比美國還貴！ 澳洲學生簽證費漲破3萬 前移民部副部長：可憐又短視

澳洲學生簽證費將比美國還貴。澳洲政府週一宣布，為了控制移民人口持續湧入，將提高國際學生簽證費高達兩倍以上。對此，當地大學發展團體回應表示，此舉將嚴重傷害澳洲大學的發展。...

準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

澳洲一名女學生日前準備搭乘澳洲航空航班前往印度，與4年沒見的家人相聚，未料登機後突感身體不適，當場在座位上倒地死亡，死因...

金像獎導演史蒂芬史匹柏 為NBC2024年奧運開幕片配音

奧斯卡金像獎導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)，將為在7月26日巴黎奧運開幕式前播出的短片《故事之地》...

流行上網看 奧運電視轉播收視下降

由於運動迷日益傾向透過社群媒體，觀看喜愛賽事的精彩集錦影片，而非收看電視實況轉播，今年奧運的電視轉播收視觀眾可能減少。愈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。