比美國還貴！ 澳洲學生簽證費漲破3萬 前移民部副部長：可憐又短視

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】澳洲學生簽證費將比美國還貴。澳洲政府週一宣布，為了控制移民人口持續湧入，將提高國際學生簽證費高達兩倍以上。對此，當地大學發展團體回應表示，此舉將嚴重傷害澳洲大學的發展。

增幅超過兩倍

據《路透社》報導，從今年7月1日開始，國際學生簽證費將從原本710澳幣(約台幣1.5萬多元)，提高到1,600澳幣(約台幣3.5萬多元)，同時持有觀光簽證與臨時畢業生簽證的學生也將禁止在澳洲境內申請學生簽證。

澳洲內政部長奧尼爾週一表示，「今日生效的變革將有助於恢復我國國際教育系統的完整性，並建立一個更公平、小型、更能為澳洲服務的移民系統。」

根據今年3月官方資料顯示，截至去年9月底止，澳洲淨移入人口成長6成來到史上最高的54多萬人。簽證費提高後，申請澳洲學生簽證的費用將比美國與加拿大等國家還要昂貴，兩者分別為185與150澳幣。

澳洲政府表示，此舉也將得以解決簽證規定的漏洞，後者讓外國學生在澳洲能連續延長停留時間。據統計，2022至2023年，持第二張或多張學生簽證的人數激增3成以上，已超過15萬人。

恐危害大學發展

對此，澳洲大學聯盟(Universities Australia)執行長希伊表示，「政府對教育部門持續施加的政策壓力將危及國家的優勢地位。這對我們的經濟與大學發展都不利，兩者都極度依賴國際學生的學費。」國際教育是澳洲大型的出口產業之一，2022至2023年其產值高達364億澳幣(約台幣7880億元)。

多項改革7月起生效

據《衛報》報導，澳洲移民部前副部長里茲維(Abul Rizvi)以及澳洲國際教育協會對於提高費用則提出批評。該協會提醒，該行業正在經歷「千刀萬剮」，里茲維表示，「這是非常可憐又短視的思維。」

自7月1日起，澳洲一系列改革措施也同時生效，包括將申請技術簽證的臨時工作者的最低工資提高至7.3萬澳幣、縮短臨時畢業生簽證的有效期以及降低申請資格的年齡限制。

【更多精采內容，詳見 】