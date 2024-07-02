聽新聞
test
0:00 / 0:00
準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光
澳洲一名女學生日前準備搭乘澳洲航空航班前往印度，與4年沒見的家人相聚，未料登機後突感身體不適，當場在座位上倒地死亡，死因疑是肺結核。
印度時報等報導，24歲印度裔女學生考爾（Manpreet Kaur）2020年3月移居澳洲，原定6月20日從墨爾本機場搭乘澳洲航空（Qantas）班機飛回印度德里，與睽違4年沒見的家人團聚，未料發生悲劇。
考爾朋友透露，她在登機前就感到身體不適，登上飛機時，正準備繫上安全帶，結果突然倒下，摔在座位前方。
當時航班還未起飛，機組人員及緊急救援人員馬上為她急救。但考爾當場死亡，據報死於肺結核。
考爾夢想成為廚師，生前一邊在澳洲郵政公司工作，一邊學習烹飪，為人善良且誠實。親友在募資平台GoFundMe發起活動，希望能募集3萬澳幣（約新台幣65萬）捐款，好好送她最後一程並幫助其家屬度過難關，目前已募得3萬6640澳幣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言