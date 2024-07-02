準備回國見家人…澳航24歲女乘客剛登機就倒地身亡 死因曝光

澳洲一名女學生日前準備搭乘澳洲航空航班前往印度，與4年沒見的家人相聚，未料登機後突感身體不適，當場在座位上倒地死亡，死因疑是肺結核。

印度時報等報導，24歲印度裔女學生考爾（Manpreet Kaur）2020年3月移居澳洲，原定6月20日從墨爾本機場搭乘澳洲航空（Qantas）班機飛回印度德里，與睽違4年沒見的家人團聚，未料發生悲劇。

考爾朋友透露，她在登機前就感到身體不適，登上飛機時，正準備繫上安全帶，結果突然倒下，摔在座位前方。

當時航班還未起飛，機組人員及緊急救援人員馬上為她急救。但考爾當場死亡，據報死於肺結核。

考爾夢想成為廚師，生前一邊在澳洲郵政公司工作，一邊學習烹飪，為人善良且誠實。親友在募資平台GoFundMe發起活動，希望能募集3萬澳幣（約新台幣65萬）捐款，好好送她最後一程並幫助其家屬度過難關，目前已募得3萬6640澳幣。