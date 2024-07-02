巴西亞馬遜半年上萬起野火 20年同期最嚴重
衛星資料今天顯示，巴西亞馬遜（Amazon）地區今年上半年發生1萬3489起野火，為20年來同期最嚴重。
法新社報導，與去年同期相比，總數增加61%以上，專家認為這是世界最大熱帶雨林亞馬遜雨林遭遇歷史性乾旱的結果。
自巴西國家太空署（INPE）1998年開始編制紀錄以來，只有另外兩年的1月到6月經歷更多野火，分別為2003年（1萬7143起）與2004年（1萬7340起）。
這數據對巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）政府來說是壞消息，儘管亞馬遜森林砍伐情事逐漸減少，透過森林吸收二氧化碳有助於減少全球暖化，但火災數量仍在增加。
綠色和平（Greenpeace）巴西分部發言人巴蒂斯塔（Romulo Batista）認為，「氣候變遷正導致」野火數量增加，巴西大部分生物群落或獨特的自然區域因缺乏降水而面臨壓力，「環境更乾燥，因此植被更乾燥，更容易發生火災」。
但他也說，多數野火很可能不是自然發生，例如雷擊引發，而是由人類活動引起，尤其是農業燃燒造成。
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