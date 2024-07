「以為發生了大地震」日本渡船北海道觸礁 幸140人皆未受傷

不肖子孫謀奪長輩財產的社會案件時有所聞,甚至被拍成電影。紐約時報6月24日的全國版7版,刊出由紐時東南亞特派員黃瑞黎(Sui-Lee Wee)撰寫的報導,寫的是一部電影如何讓東南亞陷入淚海(Why Southeast Asia Is Crying Over This Movie)。有意思的是,黃瑞黎在報導前言坦承,自己在曼谷看這部電影時,也哭了……

2024-07-02 11:30