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「以為發生了大地震」日本渡船北海道觸礁 幸140人皆未受傷

中央社／ 東京2日綜合外電報導
日本1艘渡船今天凌晨在北海道的苫小牧港出入口附近觸礁，所幸船上140人並未受傷，船隻也未因此進水或漏油。圖取自NHK
日本1艘渡船今天凌晨在北海道的苫小牧港出入口附近觸礁，所幸船上140人並未受傷，船隻也未因此進水或漏油。圖取自NHK

日本1艘渡船今天凌晨在北海道的苫小牧港出入口附近觸礁，所幸船上140人並未受傷，船隻也未因此進水或漏油。乘客回憶事發當下以為發生了地震。

札幌電視台（STV）報導，海上保安廳（相當於海巡署）今天凌晨1時20分左右，接獲渡船「銀風」（Silver Breeze）的通報稱「駛入苫小牧港時船隻駛上港口出入口附近」。海上保安廳派出巡邏艇確認狀況後發現「銀風」駛上了消波塊因而觸礁。

船上1名乘客告訴STV，「我還以為發生了大地震，並能看到船隻撞到海岸，不過船內狀況穩定，並沒有看到東西散亂的樣子」。

這艘渡船的乘客加乘務員共140人，海上保安廳指出，無人因此受傷或身體不適，也未出現進水或漏油的情形。

不過船隻目前仍動彈不得，乘客還無法下船。日本當局計劃等到下午滿潮時展開曳航作業。

「銀風」為川崎近海汽船公司擁有，總噸數約8900噸，從青森縣的八戶港出發，原定今天清晨1時30分抵達北海道的苫小牧港。

日本 海上保安廳

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