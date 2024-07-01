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9名中國公民非法居留遭逮 菲移民局：警戒嚴守邊境

中央社／ 新加坡1日專電

菲律賓移民局今天表示，日前逮捕9名中國公民從汽艇上非法下船，移民局表示，不會容忍外國人濫用居留權，「我們對保護邊境和維持秩序的努力保持警戒」。

菲律賓移民局（Bureau of Immigration, BI）在臉書發文表示，6月29日逮捕9名中國公民，因為他們違反居留條件。9人被發現在帕拉納圭漁港（ParañaqueFishport）岸邊從汽艇上非法下船。

移民局長陳辛戈（Norman Tansingco）表示，移民局情報處在與菲律賓武裝部隊（Armed Forces of thePhilippines）協調下，逮捕這些中國公民。移民局情報處處長馬納漢（Fortunato Manahan Jr.）指出，得知中國公民登船並在馬尼拉灣（Manila Bay）沿岸非法下船後，隨即展開數個月的監控及情報蒐集。

這些中國公民年齡約在33歲至54歲，其中4人被發現持有護照及菲國一家工程公司申請的9G工作簽證，其餘5人則被發現沒有證件。

陳辛戈表示，合理懷疑這些人在馬尼拉灣沿岸的船上從事非法工作，「他們的簽證將其工作限制在巴賽市（Pasay City）一家公司，而非其他地方」。這些人將被移送至塔古市（Taguig）巴工迪瓦營（CampBagong Diwa）移民局看守所。

陳辛戈說，這次的行動傳達一個明確訊息，也就是不會容忍外國人濫用居留權，「我們對保護邊境和維持秩序的努力保持警戒」。

此外，移民局及反組織犯罪委員會（PAOCC）稍早逮捕3名中國公民，馬納漢指出，移民局、反組織犯罪委員會與菲律賓武裝部隊及克拉克發展公司（CDC）協調合作，6月28日在克拉克自由港（ClarkFreeport）溫泉度假城（Fontana Leisure Park）別墅進行逮捕行動。

由於這3人在接受檢查時均無法出示證件，因此成為無證外國人。陳辛戈表示，非法入境者不要濫用菲國的熱情好客，「政府部隊正在密切協調，尋找並逮捕可能非法居留的外國人」。

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