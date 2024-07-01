三星電子工會宣布罷工 籲資方改善獎金制度增加年假

「資本主義」這個詞對我們而言既熟悉又陌生，要理解當下人類社會的危機已無法繞過這個概念，但它卻又很難被定義，因為其型態隨著人類歷史的發展不斷改變，且往往以出人意料的姿態浴火重生、一次次跳脫批判者（特別是左翼思想家）關於「資本主義即將終結」的預言。

2024-07-01 17:58