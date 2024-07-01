用筆對抗共產黨獨裁 阿爾巴尼亞作家卡達瑞88歲逝世

備受讚譽、常被認為有望贏得諾貝爾獎的阿爾巴尼亞小說家伊斯梅爾．卡達瑞今天心臟病發過世，享壽88歲。母國共產黨獨裁統治期間，他把筆當作隱形武器，對專制社會進行批判。

法新社報導，伊斯梅爾．卡達瑞（Ismail Kadare）透過「破碎的4月」（Broken April）、「亡軍的將領」（The General of the Dead Army）等史詩級小說，記述阿爾巴尼亞的怪誕命運，以及偏執獨裁者霍查（Enver Hoxha）治下的人民。

霍查自1946年統治阿爾巴尼亞，直到1985年過世，掌權期間長達約39年。

伊斯梅爾．卡達瑞複雜的敘事方式常讓人聯想到英國政治寓言小說家喬治．歐威爾（George Orwell）或捷克裔德語作家卡夫卡（Franz Kafka），並以隱喻和諷刺揭露霍查治下的暴政本質。

伊斯梅爾．卡達瑞曾說：「黑暗時期常誕生偉大的文學作品，好似試圖彌補人們承受的不幸。」

1990年代初期，就在阿爾巴尼亞共產黨政府垮台幾個月前，這位多產作家與該國孤立的共產黨人分道揚鑣，後逃至法國巴黎。

伊斯梅爾．卡達瑞的作品傑出，透過探索阿爾巴尼亞神話與歷史剖析集權主義機制，因此他常被視為有望贏得諾貝爾文學獎的有力人選。

他的小說、散文及詩作被翻譯成超過40種語言，讓他成為巴爾幹半島最知名的現代小說家。

去年10月他告訴法新社，共產主義地獄令人窒息，「但文學能把它變成一種生命力量，一種能幫助你活下來，讓你抬頭挺胸、戰勝獨裁的力量」。