印尼曾爆優先席爭議 公權力介入強制讓座

印尼火車、公車和雅加達輕軌、捷運都設有「優先席」，提供給孕婦、身障者和老年人乘坐，過去曾有乘客因未讓座給身障者而引發爭議。多名雅加達的通勤族今天說，若遇到需要的人就會禮讓座位，且認為「優先席」有存在的必要。

雅加達輕軌去年9月有一名身障女乘客持拐杖搭車，卻因沒人禮讓「優先席」而被迫站著，一段時間後才在乘務員協助下到「優先席」，整個過程被乘客拍下，在社群媒體引發討論。

對於此事，大雅加達輕軌（Jabodebek LRT）公司當時表示，這名身障女子原本坐在「優先席」，但因有孕婦上車才把位置讓給孕婦，之後就一直站在駕駛座後方。

大雅加達輕軌公司指出，當乘務員發現身障女子沒有「優先席」位子時，當下就趕緊協助了。

印尼火車、公車和雅加達輕軌、捷運都設有「優先席」，提供抱嬰兒的婦女、孕婦、老年人和身障人士。

印尼有關「優先席」的爭議，還包括是否需讓座給12歲的孩童。去年4月，有一名母親在區間車上，要求其他乘客讓座給她的12歲孩子，進而引發討論。

印尼鐵路公司（KAI）當時表示，「優先席」是提供給帶有5歲以下幼童的婦女、孕婦、老年人和身障人士乘坐，意指6歲以上的兒童，不屬於乘坐「優先席」範圍。不過印尼鐵路公司也指出，若有需要，仍可通知乘務員，並呼籲所有乘客依照相關條件禮讓「優先席」。

雅加達大部分通勤族都願意禮讓座位給需要的人，但同時也都說，曾看過有乘客不願意禮讓「優先席」的人。

每天搭乘捷運上下班的菲比歐（Febio）向中央社表示，作為年輕人，他覺得讓座給老年人是件「理所當然的事」。

24歲的菲比歐說：「我們也有父母，因此搭乘大眾交通工具若不禮讓給老年人，就太過分了，就我個人而言，我是會讓座的。」

他並告訴中央社，曾看過有人疑似太疲累而不願讓座，直到有人請他們讓座才離開「優先席」，但至今未看過有人因爭「優先席」而吵架。

中央社記者觀察，印尼爪哇人因性格溫和有禮，很少會在公共場合爭吵，因此鮮少發生因未禮讓「優先席」而爆發衝突事件。

今年52歲、搭乘公車通勤的阿爾文多（Arwinto）表示，一般人若看到「優先席」沒人坐，就會去坐，但他通勤多年，通常若有身障人士或老年人，乘客都會讓座，很少人會不願意禮讓座位。

不過，捷運通勤族阿莉莎（Alisa）則曾多次目睹有人不主動讓座，而是經由保全或乘務員勸導才讓座。她說：「我是一定會讓座給需要的人，但不是每個人都願意這麼做（主動讓座）。」

另一名捷運通勤族魯迪（Rudi）表示，他覺得「優先席」的存在很重要，且有其必要性，因為這是提供給身障者或老年人優先使用座位的權利，「若看到有人不禮讓，我們就會斥責他，請他讓位」。