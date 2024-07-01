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首爾市政廳附近嚴重車禍！韓媒：汽車衝撞路人「至少6死8傷」

義大利查獲6噸中國進口毒品前體物質 價值逾220億

中央社／ 羅馬1日綜合外電報導

義大利當局今天宣布查扣逾6公噸來自中國、可用以生產搖頭丸等毒品的化學物質，估計市價超過6億3000萬歐元（約新台幣220億元）。

法新社報導，義大利金融警察表示，被查扣的2批貨內有大量「毒品前體物質」（drug precursor），足可生產超過6300萬粒MDMA，即俗稱的搖頭丸。警方指出，數量如此龐大的搖頭丸足以「淹沒」歐洲市場。

義國警方發布聲明稱，稍早有2名中國公民在荷蘭被逮，警方也針對1名米蘭的義籍商人展開調查，這是與歐洲檢察署（Eurojust）合作、為期2年調查行動的一環。

根據義大利國家通訊社安莎（ANSA），本案的偵辦可溯及2022年，當時金融警察在米蘭馬爾片薩機場（Malpensa Airport）截獲一批申報為「聚酯粉末塗料」的可疑貨物。

化驗後發現，這批貨物實際上是製造搖頭丸的主原料胡椒基甲基酮（PMK），原本打算經由總部位於米蘭的公司轉運至荷蘭銷售。

義國警方說，隨後荷蘭當局查出這批前體原料的預定目的地，並在境內查扣數十公斤的PMK、K他命和大麻。

與此同時，金融警察在義國北部的瓦利斯（Varese）截獲第2批總重逾2000公斤、可用以製造安非他命和甲基安非他命的前體物質苯基丙酮（BMK）。此後在進口商的倉庫，警方又起出逾4000公斤的PMK庫存。

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義大利 荷蘭 警察

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