日本能登半島強震6個月 逾千人仍住避難所

日本元旦能登半島強震發生迄今6個月，日本首相岸田文雄今天前往石川縣災區視察。災區至今仍有超過1000人居住在體育館等避難所，是2016年熊本地震後的5倍多，民眾回歸正常生活的進度明顯遲緩。

岸田文雄前往石川縣災區，出席跨部會支援震災的「能登創造復興專案組」成立儀式。產經新聞和日本經濟新聞報導，岸田在災區現場對記者表示，「將迅速掌握當地面對的問題，與各部會共同應對」。針對能登地區的振興觀光措施，政府也宣布將把旅費補貼比例提高至7成。

「能登創造復興專案組」設立於輪島市的能登機場，有來自各部會的150名職員常駐，處理災區的各類問題，例如供水與排水設施的復舊，以及倒塌房屋的拆解等。岸田在成立儀式上表示，「中央部會將會一起應對復興道路上面臨的各式挑戰。」

對於在這次強震中受創嚴重的傳統工藝輪島塗，政府也宣布相關支援政策。對於預定於今年10月重新開放的石川縣立輪島漆藝技術研修所，岸田表示，「國家將會為文化復興提供額外支援。」

岸田還視察了石川縣重要觀光地和倉溫泉，表示中央政府願意協助周邊堤岸的修復工作。

不過，能登半島災區目前仍有超過1000多人滯留在體育館等避難所，人數是2016年熊本地震後的5倍多，顯示讓民眾回歸正常生活的進度明顯遲緩，原因包括當地基礎建設老朽化而受創嚴重，以及地方政府人手不足等。

2016年4月發生的熊本地震，與能登半島地震同樣為最大震度7，震央都在人口迅速高齡化的地區。兩次地震中，全毀的房屋均為8000棟左右，能登市的死亡人數為281人，熊本地震則為276人。

強震發生後，能登半島地區有約3萬4000人聚集在避難所，之後逐漸減少。不過，截止至6月27日，根據石川縣政府公布數據，仍有1038人滯留體育館等「1次避難所」。若加上旅館等可以讓受災戶待更久的「2次避難所」，整體避難人數則超過2200人，可說重建家園的進度相當緩慢。

相較下，熊本地震發生時，第一時間疏散多達18萬人，遠高於能登半島。但在地震發生5個月後，避難人數就已經不到500人。地震發生半年後，僅有188人還滯留避難所。

背後原因在於臨時房屋建設進度。根據石川縣政府，截至6月28日完成的臨時房屋有4966戶，只達成地方政府根據受災戶需求計算出必要戶數的75％，相較下熊本地震半年後，完成的臨時房屋進度達90％。

由於能登半島獨特的陡峭地形，很難確保建築用地，也對恢復供水產生巨大影響。中央政府當初計劃在3月底完成修復，但因為道路中斷，需要時間才能確認水管受損情況，最後直到5月底才完成石川縣的供水與排水系統復舊。此外，地方政府的土木工程部門，也存在嚴重缺乏人手的情況。

防災專家、名古屋大學名譽教授福和伸夫表示，能登半島目前重建工作進度緩慢，「就是日本未來的縮影」。由於高齡化與人口減少等因素，未來需要協助的人，將遠多於能夠提供協助的人，「這種失衡現象，將會嚴重影響災害應變能力。」

他表示，為了因應大規模災害發生時的人手不足，必須採用無人機、機器人等最新技術，並建立國家、地方政府，以及產業界的相互合作機制。