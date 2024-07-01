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一年兩度！印度與巴基斯坦交換囚犯名單

中央社／ 新德里1日專電

印度巴基斯坦今天透過外交管道進行例行性囚犯名單交換，以利確認囚犯身分以及領事探視或遣送事宜；兩國依據領事探視權協定，一年交換囚犯名單兩次。

印度外交部表示，印巴兩國根據2008年雙邊領事探視權協定，每年1月1日及7月1日交換一次平民囚犯名單。

目前巴基斯坦方有366名平民和86名漁民在印度被關押，印度方則有43名平民及211名漁民在巴基斯坦被關押。

印度政府同時要求巴基斯坦善待印度籍囚犯，呼籲准許印度外交官行使探視權，以及儘快釋放、遣返已服完刑的印度籍囚犯和「失蹤」印度國防人員。

被巴基斯坦關押的印度漁民大多數是涉及越界捕魚，而「失蹤」的印度國防人員則多被當作間諜逮捕。

有關在印度被關押的疑似巴基斯坦籍囚犯，印度政府要求巴基斯坦方儘快確認身分，以利遣送事宜。

印度外交部說，自從2014年以來，印度政府從巴基斯坦成功帶回2639名印度漁民及71名印度平民囚犯。

印度 巴基斯坦 漁民

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