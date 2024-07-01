緬甸日本超市主管涉哄抬米價被捕 東京籲儘快釋放
緬甸軍政府表示，當地連鎖超市Aeon Orange有4名高階主管因涉嫌哄抬米價而遭逮捕，其中包括1名日籍主管，日本政府要求立即釋放此人。
法新社報導，緬甸軍政府資訊小組宣布，當局針對碾米廠及超市進行調查後，逮捕53歲的Aeon Orange商品總部長笠松洋。
當局指出，笠松洋及3位緬甸公民涉嫌打破「必需品及服務法」（Essential Supplies And Services Law）規定的參考價格，「以更高的價格銷售稻米，目標是製造經濟混亂」。
Aeon Orange是由日本永旺集團（Aeon Co）與仰光「緬甸創造」（Creation Myanmar）公司合資經營的超市。
緬甸當局並未透露笠松洋被逮捕的時間、拘留地點等細節。
日本內閣官房長官林芳正今天在東京告訴記者，據日方了解，涉案日本公民正在仰光的警局接受審訊。
林芳正說：「我們…呼籲地方當局立即釋放他。」
據報導，1名律師昨天與笠松洋會面後告訴日本大使館官員，「笠松洋的健康狀況無虞」。
米是緬甸民眾的主食，然而根據貿易商說法，米價近幾個月漲幅超過1倍。官方媒體將之歸咎於聖嬰現象（El Nino），及市場上有人故意囤積稻米。
緬甸軍方於2021年發動政變奪權。分析師指出，軍方與反對派的衝突也影響了稻米的種植、收穫及運輸作業。
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