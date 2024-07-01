快訊

首爾市政廳附近嚴重車禍！韓媒：汽車衝撞路人「至少6死8傷」

緬甸日本超市主管涉哄抬米價被捕 東京籲儘快釋放

中央社／ 仰光1日綜合外電報導

緬甸軍政府表示，當地連鎖超市Aeon Orange有4名高階主管因涉嫌哄抬米價而遭逮捕，其中包括1名日籍主管，日本政府要求立即釋放此人。

法新社報導，緬甸軍政府資訊小組宣布，當局針對碾米廠及超市進行調查後，逮捕53歲的Aeon Orange商品總部長笠松洋。

當局指出，笠松洋及3位緬甸公民涉嫌打破「必需品及服務法」（Essential Supplies And Services Law）規定的參考價格，「以更高的價格銷售稻米，目標是製造經濟混亂」。

Aeon Orange是由日本永旺集團（Aeon Co）與仰光「緬甸創造」（Creation Myanmar）公司合資經營的超市。

緬甸當局並未透露笠松洋被逮捕的時間、拘留地點等細節。

日本內閣官房長官林芳正今天在東京告訴記者，據日方了解，涉案日本公民正在仰光的警局接受審訊。

林芳正說：「我們…呼籲地方當局立即釋放他。」

據報導，1名律師昨天與笠松洋會面後告訴日本大使館官員，「笠松洋的健康狀況無虞」。

米是緬甸民眾的主食，然而根據貿易商說法，米價近幾個月漲幅超過1倍。官方媒體將之歸咎於聖嬰現象（El Nino），及市場上有人故意囤積稻米。

緬甸軍方於2021年發動政變奪權。分析師指出，軍方與反對派的衝突也影響了稻米的種植、收穫及運輸作業。

日本 緬甸 超市

延伸閱讀

明治安田擬延退休年齡至70歲 日本金融大企業首見

東京嬰兒車落軌「秒被撞」！全線停駛半小時 車長認：煞車不及

日本母子遭中國人持刀攻擊 中國日僑學校加強防範

7家中港企業「涉俄烏衝突」 遭日本制裁

相關新聞

韓媒：首爾市政廳附近汽車衝撞路人 至少6死8傷

韓聯社（Yonhap）引述一名警官報導，一輛汽車今天在韓國首爾市政廳附近衝撞行人，造成6人死亡及至少8人受傷

黃仁勳掃過廁所、多能鄙事的苦幹態度 讓他英雄惜英雄

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳不屈不撓的工作態度，使這家人工智慧（AI）巨頭一度高居全球市值龍頭，無怪乎同為億萬富豪，...

三星電子工會宣布罷工 籲資方改善獎金制度增加年假

韓國科技大廠三星電子（Samsung Electronics）工會今天宣布發起全國大罷工，並表示在改善薪酬和休假福利等要...

日本能登半島強震6個月 逾千人仍住避難所

日本元旦能登半島強震發生迄今6個月，日本首相岸田文雄今天前往石川縣災區視察。災區至今仍有超過1000人居住在體育館等避難...

搭機警告！空服員揭秘「3種穿搭」超NG 嚴重恐禁止登機

近期正值暑假期間，許多人會開始規劃出國旅行！然而搭飛機時，仍要注意身上的穿搭，一名空服員揭露，要避免「3種穿搭」，嚴重恐會被禁止登機。

重返封建：希臘前財政部長眼中的一場資本主義變形記

「資本主義」這個詞對我們而言既熟悉又陌生，要理解當下人類社會的危機已無法繞過這個概念，但它卻又很難被定義，因為其型態隨著人類歷史的發展不斷改變，且往往以出人意料的姿態浴火重生、一次次跳脫批判者（特別是左翼思想家）關於「資本主義即將終結」的預言。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。