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新加坡軍人節 李顯龍：和平取決有效威懾與防禦

中央社／ 新加坡1日專電
新加坡國務資政李顯龍說，在一個日益複雜的世界、地緣政治局勢緊張，威脅可能來自陸海空及數位領域，和平取決於有效威懾和防禦，不能視為理所當然。（歐新社）
新加坡國務資政李顯龍說，在一個日益複雜的世界、地緣政治局勢緊張，威脅可能來自陸海空及數位領域，和平取決於有效威懾和防禦，不能視為理所當然。（歐新社）

今天是新加坡軍人節，新加坡國務資政李顯龍說，在一個日益複雜的世界、地緣政治局勢緊張，威脅可能來自陸海空及數位領域，和平取決於有效威懾和防禦，不能視為理所當然。

新加坡總理黃循財在臉書發文表示，感謝所有常備軍人、服役人員對服務及保護新加坡所做出的貢獻，今年是推出「全面防衛」（Total Defence）策略40週年，這是重要里程碑，也提醒著各界要有集體責任，必須盡自己努力，確保新加坡維持安全、穩固及具有韌性。

1984年，新加坡推出「全面防衛」策略，由軍事防衛、民防、經濟、社會和心理等不同支柱組成，透過全民參與和跨領域合作，增強國家整體韌性，包括提升公民國防意識、保障經濟持續運作、維護社會凝聚力量及增強心理層面的抵抗能力。

李顯龍臉書發文指出，「我們生活在一個日益複雜的世界，許多地區地緣政治局勢緊張」，並表示威脅可能來自空中、陸地、海上和數位領域，藉以破壞和平穩定。

李顯龍說，和平取決於有效威懾和防禦，唯有堅實的新加坡武裝部隊才做得到，不能將和平視為理所當然，感謝所有常備軍人、服役人員及其家人共同維護新加坡的安全。

從地理位置來看，新加坡夾在馬來西亞、印尼等大國之間，向來倚賴自由貿易，並透過海、空及網路與全球緊密連結，無可避免會受全球情勢波及。新加坡於1984年提出「全民防衛」構想，盼加強全民防衛能力。

2月15日則是「全面防衛日」（Total DefenceDay），主要是紀念新加坡在1942年2月15日淪落日軍手中，歷經3年多被日軍占領的日子。

新加坡 民防 軍人節

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