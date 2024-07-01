明治安田擬延退休年齡至70歲 日本金融大企業首見

日本大型保險公司「明治安田生命保險公司」繼2019財年將退休年齡從60歲延至65歲之後，今天據悉該公司預計從2027財年起，再延長退休年齡至70歲以確保人才。

日本共同社報導，明治安田生命保險公司若正式採行這項措施，將是日本大型金融機構中首見。

報導指出，該公司約有1萬名員工適用這項新措施，不過適用對象並不包含保險業務員。勞資雙方目前正在協議相關內容。

隨著勞動人口日趨減少，這項措施希望能留住有相關工作經驗的人才。年滿或超過65歲的員工若擔任與之前相同的職務，有望維持原本薪資水準。他們可能也可選擇每週工作3天、減少工時等勞動方式。

日本政府為了因應少子女高齡化，正在敦促有意工作的長者在職場持續貢獻一己之力。