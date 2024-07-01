快訊

拜登辯論表現「崩潰」嚇壞民主黨 幕僚不解：明明都曾演練過

部桃醫院瞬間電力降壓、系統大當機 台電證實「牠」害的

台積電只排第7！非主管上市公司員工平均薪資 「這家」375萬奪冠

明治安田擬延退休年齡至70歲 日本金融大企業首見

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本大型保險公司「明治安田生命保險公司」繼2019財年將退休年齡從60歲延至65歲之後，今天據悉該公司預計從2027財年起，再延長退休年齡至70歲以確保人才。聯合報系資料照
日本大型保險公司「明治安田生命保險公司」繼2019財年將退休年齡從60歲延至65歲之後，今天據悉該公司預計從2027財年起，再延長退休年齡至70歲以確保人才。聯合報系資料照

日本大型保險公司「明治安田生命保險公司」繼2019財年將退休年齡從60歲延至65歲之後，今天據悉該公司預計從2027財年起，再延長退休年齡至70歲以確保人才。

日本共同社報導，明治安田生命保險公司若正式採行這項措施，將是日本大型金融機構中首見。

報導指出，該公司約有1萬名員工適用這項新措施，不過適用對象並不包含保險業務員。勞資雙方目前正在協議相關內容。

隨著勞動人口日趨減少，這項措施希望能留住有相關工作經驗的人才。年滿或超過65歲的員工若擔任與之前相同的職務，有望維持原本薪資水準。他們可能也可選擇每週工作3天、減少工時等勞動方式。

日本政府為了因應少子女高齡化，正在敦促有意工作的長者在職場持續貢獻一己之力。

保險 日本

延伸閱讀

資料儲存大廠 Seagate 旗下「亞太新副總裁」人選曝光！

締造柯南影史票房最高紀錄！《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》為什麼又暴紅？各大亮點一次看

哥吉拉熱潮再起！名古屋中部電力未來塔特別展「哥吉拉浮出水面」免費拍

「有當首相想做的工作」 日本自民黨幹事長蓄勢待發

相關新聞

搭機警告！空服員揭秘「3種穿搭」超NG 嚴重恐禁止登機

近期正值暑假期間，許多人會開始規劃出國旅行！然而搭飛機時，仍要注意身上的穿搭，一名空服員揭露，要避免「3種穿搭」，嚴重恐會被禁止登機。

重返封建：希臘前財政部長眼中的一場資本主義變形記

「資本主義」這個詞對我們而言既熟悉又陌生，要理解當下人類社會的危機已無法繞過這個概念，但它卻又很難被定義，因為其型態隨著人類歷史的發展不斷改變，且往往以出人意料的姿態浴火重生、一次次跳脫批判者（特別是左翼思想家）關於「資本主義即將終結」的預言。

導讀安德森《比較的幽靈》：東南亞比較研究與民族主義的火花

「黎剎——很快就理解了西班牙本身的落後，這是他那些抱持著自由主義思想的西班牙朋友經常感慨的事情。他因此得以置身在一種獨特的立場，是受到殖民的印度人與越南人，還有他的年輕同胞在美國人抵達馬尼拉之後，通常沒有機會體驗的立場：也就是能夠和殖民母國站在相同的高度，以殖民母國在幾個世代以來嘲笑殖民地本土人口的那種姿態嘲笑殖民母國——這正是民族主義的起源，因為民族主義就是依靠比較而存在。」

黃仁勳掃過廁所、多能鄙事的苦幹態度 讓他英雄惜英雄

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳不屈不撓的工作態度，使這家人工智慧（AI）巨頭一度高居全球市值龍頭，無怪乎同為億萬富豪，...

氣候變遷讓蔬果賣相差 推廣接受醜蔬果

氣候變得又濕又熱，導致作物生長週期混亂，賣相也不佳，大量蔬果滯銷！專家指出，農民的作物受到氣候變遷影響，難以企及現在完美的標準，應透過食品加工和觀念推廣等方式，讓民眾可以接受營養價值相同的「醜蔬果」。

員工控遭性騷、歧視 世界經濟論壇蒙塵

每年都會在瑞士達沃斯（Davos）舉辦年會的世界經濟論壇（WEF），向來有「改善世界」的使命，如今卻傳出遭指控內部工作氛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。