快訊

拜登辯論表現「崩潰」嚇壞民主黨 幕僚不解：明明都曾演練過

部桃醫院瞬間電力降壓、系統大當機 台電證實「牠」害的

台積電只排第7！非主管上市公司員工平均薪資 「這家」375萬奪冠

搭機警告！空服員揭秘「3種穿搭」超NG 嚴重恐禁止登機

聯合新聞網／ 綜合報導
出國旅遊示意圖。圖/ingimage
出國旅遊示意圖。圖/ingimage

近期正值暑假期間，許多人會開始規劃出國旅行！然而搭飛機時，仍要注意身上的穿著，一名空服員揭露要避免的「3種穿搭」，嚴重恐會被禁止登機。

根據英國《太陽報》報導，空服員指出盡量「少穿著短褲、裙子、短袖T恤等輕便衣物」，雖然飛機不比火車、長凳等大多數公共場所更髒，但考量到機艙內溫度通常偏低，對於怕冷的人較不適合，而且這作為也是為了減少皮膚接觸細菌的機率。

第二種要避免的穿搭是「人字拖和高跟鞋」，在緊急情況下，無法提供長途旅行所需的舒適度和支撐力，尤其若是需要在黑暗中撤離飛機時，地板上可能會有任何會妨礙行走或逃生的東西，增加步履不穩的風險。此外，穿著人字拖由於光腳的關係，若有腳臭可能也會令周邊乘客感到困擾。空服員提醒，舒適和實用性才是首要考量，因此搭機飛行時，舒適的運動鞋才是最佳選擇。

第三則是「配戴過多珠寶」，空服員解釋，它可能會被鉤住或在緊急情況下帶來麻煩，甚至可能會刺穿充氣式緊急逃生滑梯。從實用角度來看，在通過安檢時，需要脫下所有手鐲、項鍊和耳環等，這可能會讓旅客花費更多時間。

最後，空服員建議旅客將行李盡可能簡化和整理好，將所有度假所需的衣物事先放入行李箱中，不僅能節省在安檢處的時間，還能讓整個登機過程更加順暢。

機艙 空服員 行李箱

相關新聞

搭機警告！空服員揭秘「3種穿搭」超NG 嚴重恐禁止登機

近期正值暑假期間，許多人會開始規劃出國旅行！然而搭飛機時，仍要注意身上的穿搭，一名空服員揭露，要避免「3種穿搭」，嚴重恐會被禁止登機。

重返封建：希臘前財政部長眼中的一場資本主義變形記

「資本主義」這個詞對我們而言既熟悉又陌生，要理解當下人類社會的危機已無法繞過這個概念，但它卻又很難被定義，因為其型態隨著人類歷史的發展不斷改變，且往往以出人意料的姿態浴火重生、一次次跳脫批判者（特別是左翼思想家）關於「資本主義即將終結」的預言。

導讀安德森《比較的幽靈》：東南亞比較研究與民族主義的火花

「黎剎——很快就理解了西班牙本身的落後，這是他那些抱持著自由主義思想的西班牙朋友經常感慨的事情。他因此得以置身在一種獨特的立場，是受到殖民的印度人與越南人，還有他的年輕同胞在美國人抵達馬尼拉之後，通常沒有機會體驗的立場：也就是能夠和殖民母國站在相同的高度，以殖民母國在幾個世代以來嘲笑殖民地本土人口的那種姿態嘲笑殖民母國——這正是民族主義的起源，因為民族主義就是依靠比較而存在。」

黃仁勳掃過廁所、多能鄙事的苦幹態度 讓他英雄惜英雄

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳不屈不撓的工作態度，使這家人工智慧（AI）巨頭一度高居全球市值龍頭，無怪乎同為億萬富豪，...

氣候變遷讓蔬果賣相差 推廣接受醜蔬果

氣候變得又濕又熱，導致作物生長週期混亂，賣相也不佳，大量蔬果滯銷！專家指出，農民的作物受到氣候變遷影響，難以企及現在完美的標準，應透過食品加工和觀念推廣等方式，讓民眾可以接受營養價值相同的「醜蔬果」。

員工控遭性騷、歧視 世界經濟論壇蒙塵

每年都會在瑞士達沃斯（Davos）舉辦年會的世界經濟論壇（WEF），向來有「改善世界」的使命，如今卻傳出遭指控內部工作氛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。