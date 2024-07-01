被控哄抬米價 緬甸軍政府逮捕11人含日本公民

緬甸官方媒體今天報導，緬甸一家連鎖超市的4名高層主管因哄抬米價被捕，其中包括一名日本合資企業主管。值此之際，緬甸軍政府正努力穩定動盪的經濟情勢。

根據國營的「緬甸環球新光報」（Global New Lightof Myanmar），當局表示已逮捕11人，包含稻米貿易商、零售商和碾米廠的高階主管，他們涉嫌哄抬米價，價格比規定水準高出31%至70%。

日本內閣官房長官林芳正在東京告訴記者，一名日本公民正在緬甸商業首都仰光（Yangon）接受警方訊問。

他說：「日本政府打算持續採取適當措施，包括與這名公民所屬公司保持聯繫，並提供必要協助，同時敦促緬甸當局儘早放人。」

這家軍政府控制的報紙說，被捕者包括連鎖超市Aeon Orange的一名高層主管；這家超市由日本永旺集團（Aeon Co）與總部位於仰光的企業「緬甸創造」（Creation Myanmar）合資經營。

路透社指出，緬甸軍政府發言人並未回應置評要求。

根據世界銀行（World Bnk），在暴力升級的情況下，緬甸的貧困現象比過去6年更為普遍，而勞動力短缺與貨幣貶值都讓做生意變得更加困難。