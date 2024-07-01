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氣候變遷讓蔬果賣相差 推廣接受醜蔬果

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
針對不符合傳統審美觀而滯銷的「醜蔬果」，市場也會祭出促銷手段。（Photo by Kelley Minars on Flickr under C.C. License）
針對不符合傳統審美觀而滯銷的「醜蔬果」，市場也會祭出促銷手段。（Photo by Kelley Minars on Flickr under C.C. License）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

氣候變得又濕又熱，導致作物生長週期混亂，賣相也不佳，大量蔬果滯銷！專家指出，農民的作物受到氣候變遷影響，難以企及現在完美的標準，應透過食品加工和觀念推廣等方式，讓民眾可以接受營養價值相同的「醜蔬果」。

醜蔬果常遭浪費

聯合國環境計畫 最新的食物浪費指數報告指出，2022年全球浪費了10.5億噸的食物，相當於有五分之一的食物遭到浪費，平均每年損失了約1兆美金的食物。同時，估計食物浪費占全球溫室氣體排放的8%到10%。

其中就包含凹陷的馬鈴薯、連體的水果或者是彎曲的小黃瓜，這些都是不符合傳統審美觀而滯銷的「醜蔬果」。但這些蔬果營養價值與口感不變，只是因為外貌缺陷，就會滯銷，最後遭到丟棄。

氣候變遷產量遞減

衛報》報導，社會企業「No Waste Army」創始人史汀說，目前農民遭受氣候危機與極端天氣的影響，使得作物愈來愈難符合民眾的審美觀。他舉例說，「大多數消費者都習慣購買筆直的小黃瓜，但其實每十根黃中只有兩、三根是筆直的」。農民也感嘆，要種植出理想的蔬果，就需要理想的氣候環境。

農家專家德瑞絲進一步說，由於極端氣候、植物疾病增加，播種週期混亂等狀況，導致農損不斷增加。她強調，「未來恐怕時不時出現作物短缺的狀況，消費者與超市也應接受各種不規則尺寸的花椰菜」。

荷蘭No Waste Army會收購這些醜蔬果，進一步製作成公益餐盒；美國非營利組織則提供醜蔬果訂閱服務，提供給那些不介意蔬果外貌的民眾，宅配到府與客製化的服務。

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氣候變遷 消費者 農民

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