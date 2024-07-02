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18÷0答案是0？這道小學計算題讓日網炸鍋 東大作家嘆：老師貪方便

聯合新聞網／ 綜合報導
一道數學題近來引起日本網友的熱烈討論。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一道數學題近來引起日本網友的熱烈討論。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

數學中，「除以0」被認為是一個無意義的計算，在使用電子計算時，打出除以0的算式，往往也會被判定錯誤。然而近來在日本，卻有老師改出「除以0等於0」的答案，引起許多網友的熱議。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，事情的開端是一位日本「X」網友「charlow_illust」，分享自己8歲女兒的數學習題裡，有一道題目問「18÷0」等於多少，結果填上「無法作答」的回答後，竟然被打錯，老師還說答案應該是「0」，引起許多網友的討論。

東大出身的專欄作家布施川天馬認為，這反映出了現今的一項警訊。「18÷0」的答案絕對不該是0，然而不只這位老師，甚至還有部分的網友，認為標準答案為0有什麼不對。但在數學的定義上，除以0就應該是「沒有答案」、「無法除以0」才對，不應該模稜兩可。

布施川更指出，現代教育應該更啟發孩子的思考能力，讓孩子去想想為什麼「除以0」的算式不成立，和除以1、除以0.1等等又有什麼不同。然而老師卻貪圖一時方便，不願意解答複雜的數學理論，直接將答案設定為0，這是相當可惜的事情。

數學 日本 算式

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