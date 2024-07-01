快訊

刑事局被搜索！副隊長被控辦毒品案勾結線民 30萬交保

合歡山驚魂…休旅車山道S形「左右飄移」 自撞山壁嚇壞用路人

解放軍新疆沙漠靶場驚見F-22、F-35靶機 傳模擬攻擊日本本土

風暴豪雨襲法國瑞士義大利 至少奪7命

中央社／ 日內瓦30日綜合外電報導

法國、瑞士義大利週末遭遇猛烈風暴和豪雨侵襲，地方當局今天表示至少已有7人喪生。

法新社報導，瑞士義語區提契諾邦（Ticino）警方今天表示，國內東南部豪雨引發土石流，導致3人死亡。

警方表示，1名男子在瑞士西南部瓦萊邦（Valais）城鎮薩斯格倫德（Saas-Grund）的一家旅店內斷氣，此人可能因洪水猛然上漲而受到驚嚇。

瑞士民事安全部門表示，在隆河（Rhone）及其支流多處氾濫後，南部瓦萊邦疏散「數百人」，道路也封閉。

在法國，當地政府告訴法新社說，昨天在歐伯省（Aube），有3名7、8旬長者因座車被倒下的大樹壓垮而喪生，車內第4名乘客目前正在加護病房內接受救治。

在義大利北部，比第蒙（Piedmont）和瓦萊達奧斯塔（Aosta Valley）大區也遭受洪水和土石流襲擊，所幸未傳出人員死亡。

比第蒙大區的消防人員今天上午宣布已經執行80次救援行動，營救陷入困境的民眾。

科學家表示，人類活動引發的氣候變遷，讓洪水和風暴等極端天氣事件更嚴重、更頻繁，且持續時間更久。

洪水 瑞士 義大利

延伸閱讀

法國極右派未掌握絕對多數 歐元走升 日圓兌歐元創新低

國會選舉極右派可能掌權 法國政盪富豪們緊急應變

又一個歐洲大國向右轉？法國議會選舉開跑 民調顯示國民聯盟有機會勝出

法國會首輪投票 馬克宏吉凶難卜 極右派若取勝 復興黨將成弱勢

相關新聞

歐洲景點已看不到日文導覽！評論家嘆日本成「最貧國」 吐未來隱憂

日幣近年來狂跌不止，雖然吸引到許多外國遊客來日本觀光，但同時也對日本經濟造成衝擊，讓很多日本人無力負擔國外旅遊。日本評論家香原斗志近來在「ディリー新潮」撰文，擔憂如今的日本，已經被外國視為貧困的國家。

影／日本九州近畿暴雨！道路成汪洋 36萬人收避難指示

日本放送協會（NHK）報導，日本近來受到梅雨鋒面及低氣壓影響，近畿地區與九州等地恐下警報級大雨，目前各地陸續傳出災情，部...

氣候變遷讓蔬果賣相差 推廣接受醜蔬果

氣候變得又濕又熱，導致作物生長週期混亂，賣相也不佳，大量蔬果滯銷！專家指出，農民的作物受到氣候變遷影響，難以企及現在完美的標準，應透過食品加工和觀念推廣等方式，讓民眾可以接受營養價值相同的「醜蔬果」。

員工控遭性騷、歧視 世界經濟論壇蒙塵

每年都會在瑞士達沃斯（Davos）舉辦年會的世界經濟論壇（WEF），向來有「改善世界」的使命，如今卻傳出遭指控內部工作氛...

監測+示警 醫師建議病患戴蘋果手表

蘋果智慧型手表(Apple Watch)內建的心血管監測功能，普遍受到醫界重視，甚至有醫師建議病患買來長期配戴，有助於提...

澳洲留學生簽證申請費大漲125% 要價逾35,000元

澳洲周一調高了學生簽證的申請費用達125%，以協助減緩整體移民流入的速度，這對留學生造成了沉重的打擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。