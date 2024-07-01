風暴豪雨襲法國瑞士義大利 至少奪7命
法國、瑞士與義大利週末遭遇猛烈風暴和豪雨侵襲，地方當局今天表示至少已有7人喪生。
法新社報導，瑞士義語區提契諾邦（Ticino）警方今天表示，國內東南部豪雨引發土石流，導致3人死亡。
警方表示，1名男子在瑞士西南部瓦萊邦（Valais）城鎮薩斯格倫德（Saas-Grund）的一家旅店內斷氣，此人可能因洪水猛然上漲而受到驚嚇。
瑞士民事安全部門表示，在隆河（Rhone）及其支流多處氾濫後，南部瓦萊邦疏散「數百人」，道路也封閉。
在法國，當地政府告訴法新社說，昨天在歐伯省（Aube），有3名7、8旬長者因座車被倒下的大樹壓垮而喪生，車內第4名乘客目前正在加護病房內接受救治。
在義大利北部，比第蒙（Piedmont）和瓦萊達奧斯塔（Aosta Valley）大區也遭受洪水和土石流襲擊，所幸未傳出人員死亡。
比第蒙大區的消防人員今天上午宣布已經執行80次救援行動，營救陷入困境的民眾。
科學家表示，人類活動引發的氣候變遷，讓洪水和風暴等極端天氣事件更嚴重、更頻繁，且持續時間更久。
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