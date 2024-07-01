歐洲景點已看不到日文導覽！評論家嘆日本成「最貧國」 吐未來隱憂

日幣近年來狂跌不止，雖然吸引到許多外國遊客赴日本觀光，但同時也對日本經濟造成衝擊，讓很多日本人無力負擔國外旅遊。日本評論家香原斗志近來在「ディリー新潮」撰文，擔憂如今的日本，已經被外國視為貧困的國家。

香原指出，很多外國遊客來到日本，都不約而同地表示日本的住宿經濟實惠，餐飲便宜又好吃等等。有次他要搭乘新幹線，因為普通車已經客滿了，只好升級成價格較高的綠色車廂，結果發現車廂裡有超過半數都是歐美客。顯然這些遊客認為，即使是加了價格的高級車廂，也沒有貴到哪裡去。

相對而言，義大利米蘭中央車站前的旅館，住一個晚上要價300歐元，換算起來約等於5.1萬日圓（1000日圓約新台幣202元）；搭計程車乘坐約6公里的距離，需要4800日圓；在餐廳裡，叫一杯普通葡萄酒也要3200日圓。最讓人驚訝的，則是500cc的礦泉水，就要880日圓。

對日本人而言，實在難以負擔這樣的物價，因此近來選擇到歐美旅遊的日本遊客越來越少。過去在義大利的許多美術館和教會，常常都有販售日文的導覽手冊，不少地區也都能找到日文的景點說明，但現在因為沒了日本客人，到處都已經找不到這些東西了。

香原表示，自己在訪歐過程中，深刻有著日本變成「最貧國」的劣等感。而他也聽說有許多留學生，已經無法負擔外國留學費用，紛紛中斷學業回國，這會讓日本未來出現缺乏國際人才的隱憂。希望能夠儘快透過調整利率之類的方式，改善現在日本「近乎瀕死」的經濟問題。