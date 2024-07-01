蜜蜂毒針刺中眼球！拖2天才完全拔出 男子差點失明

「黎剎——很快就理解了西班牙本身的落後，這是他那些抱持著自由主義思想的西班牙朋友經常感慨的事情。他因此得以置身在一種獨特的立場，是受到殖民的印度人與越南人，還有他的年輕同胞在美國人抵達馬尼拉之後，通常沒有機會體驗的立場：也就是能夠和殖民母國站在相同的高度，以殖民母國在幾個世代以來嘲笑殖民地本土人口的那種姿態嘲笑殖民母國——這正是民族主義的起源，因為民族主義就是依靠比較而存在。」

2024-07-01 17:45