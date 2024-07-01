4級颶風貝羅來勢洶洶 加勒比海國家嚴陣以待

颶風貝羅（Beryl）撲向加勒比海東南部地區，當局敦促居民應在這場「極度危險」的4級風暴連夜登陸前完成防災準備。這是有紀錄以來第一個在6月出現的4級颶風。

美國國家颶風中心（NHC）警告居民，貝羅目前在巴貝多東南方約400公里處的大西洋上翻騰，明晨襲向加勒比海東南部人口稠密的島嶼時，仍會是「極其危險的4級颶風」。

美國國家颶風中心說：「所有防災工作應趕在今天完成。」同時敦促居民聽從當地政府和緊急救災官員的指示。

美國國家颶風中心表示，貝羅將為溫德華群島（Windward Island）帶來「潛在的災難性颶風級強風、危及生命的暴潮和破壞性大浪」；溫德華群島包括法屬馬丁尼閣島（Martinique）、聖露西亞（StLucia）、格瑞那達（Grenada）等島國。

美國國家颶風中心表示，自明晨開始，聖文森及格瑞那丁（St Vincent and the Grenadines）和格瑞那達處於風暴核心的風險最高。

根據美國國家颶風中心的紀錄，貝羅昨天成為2024年大西洋颶風季的第一個颶風，並迅速增強至4級，且是有紀錄以來第一個在6月出現的4級颶風。