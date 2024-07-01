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印尼雅加達淨零小學 教室靠自然光不開燈沒冷氣

中央社／ 雅加達1日專電

作為溫室氣體排放大國，印尼訂定2060年前要達到淨零碳排，為實現這個遠大目標，雅加達4所小學被選為淨零示範學校，校舍改造為綠建築、頂樓鋪設太陽能板，透過植樹及使用再生能源等方式，以累積的減碳量來抵換碳排放。

「我們常在戶外上課，在教室時都靠太陽光照明」，拉古南（Ragunan）8號小學的學生描述如何在學校指導下實踐淨零目標，他們的教室內既沒冷氣也幾乎不開燈，平時只靠低功率風扇和自然採光滿足室內環境需求。

雅加達高溫多雨、四季如夏，位於南區的拉古南8號小學，在艷陽照射下，教室卻十分通風，學生也不會感到悶熱，這都得歸功於綠建築的設計，教室一整片的大落地窗，讓陽光直接照進教室內。

學校各棟建築物的隔間，則種植了大量遮蔭效果良好的樹木，使空氣能自然流動，校園宛如一座小型植物園，因此打開大面積的窗戶，就有微風徐徐吹進教室，搭配電扇，室內環境通風舒適。

部分位於1樓的教室還與花園相連，學生只要一開門就能進到綠色空間，宛如在樹林裡上學。

拉古南8號小學校長尤迪阿尼（Walan Yudiani）表示，他們的學校是雅加達省政府2022年推出淨零示範學校試點計畫的4所小學之一，因此校方得仔細計算學校每日所消耗的能源，確保所有能源都能發揮最大效力，並頒布各項政策，一步步達到淨零目標。

尤迪阿尼舉例：「電能就是重要消耗，我們的校舍都是開放式的綠色建築，因此我們很少使用電燈，而是直接靠太陽光。」

擁有730名學生的拉古南8號小學，教學大樓建築已獲得印尼綠建築協會認證，就連牆壁油漆顏色也與廠商討論，何種顏色最能吸熱。

尤迪阿尼指出，大樓頂樓鋪設的太陽能板除了供應自用，也賣給印尼國家電力公司（PLN）以減少電費支出。他解釋，學校透過植樹及使用再生能源等方式，以累積的減碳量來抵銷碳排。

除了減少電力耗能，學校也實施減塑政策，以減少環境污染及降低碳排放。

尤迪阿尼說，學校推行「零廢棄」（Zero Waste）政策，要求老師必須當榜樣，不攜帶有包裝的東西，並鼓勵學生不製造垃圾，若不得已則得自行帶回家中處理，因此「校內唯一的垃圾，就只剩下樹葉和回收紙張」。

尤迪阿尼對中央社說：「學校還成立一個由10人組成的學生小組，負責統計全校每天製造的垃圾及塑膠量，並向老師報告統計結果。藉由這些數據，我們就能得知學校距離『零廢棄』的目標還有多遠，進而調整策略。」

拉古南8號小學的學生都是自行帶午餐到校用餐，因此校內很少出現免洗餐具，少數家中無法準備午餐的學生，則會在學生餐廳購買學校提供的便當，用餐後塑膠盒必須強制回收。

3年級學生阿爾瓦羅（Alvaro）說：「我們常和同學一起打掃環境、撿拾垃圾，很好玩，但要完全不製造垃圾的確不容易，我們若有垃圾就要自己帶回家。」

除了持續往淨零目標前進，淨零示範小學還有另一個目標，就是藉由學校的各項政策，提升家長的環保意識。

印尼大部分家庭仍不具備永續環保意識，社會上也幾乎不會垃圾分類和資源回收。尤迪阿尼說，很多家長一開始不理解為何要推淨零碳排，但當他們的孩子認識且認同淨零碳排，並養成減少垃圾或資源回收的習慣後，家長也逐漸認同，透過淨零碳排應對氣候變遷的作法。

拉古南8號小學每年都會舉辦「學生環保大使」活動，其中一個選拔標準是學生家中是否落實環保及減碳行為，藉此鼓勵學生將淨零意識帶回家中。

尤迪阿尼說：「學校有一個800名成員的家長群組，我們常會發送有關淨零排放知識、或專有名詞解釋等網站連結供他們參考，希望他們也能建立環保減碳觀念，為保護地球盡一份心力。」

小學 教室 綠建築

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