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變態搭訕！31歲男尿液摻和麵粉注入膠瓶專噴女生裙子 被捕揭是慣犯

香港01／ 撰文：桃樂斯
新加坡有男子將尿液摻和麵粉，將其放置膠瓶內，再於街上噴灑至女性裙子。示意圖／ingimage
新加坡有男子將尿液摻和麵粉，將其放置膠瓶內，再於街上噴灑至女性裙子。示意圖／ingimage

如此搭訕方式，實在令人作嘔又驚嚇！1名身處新加坡的馬來西亞藉男子，被控將尿液摻和麵粉再注入膠瓶內，在路上找到身穿裙子的目標女子後，先是尾隨對方，然後趁對方沒為意，竟將汙液噴灑在對方裙子上。女子事後發現奇怪汙漬，原以為是鳥糞，但擦拭後見污漬範圍越發變大，故報警求助。

當地警方迅速拘捕男子，調查後驚揭他並非首次犯案，男子聲稱是想以弄髒女性衣服為由，上前提醒製造搭訕機會。控方認為男子行為極不衛生，且對他人造成不便，更是有預謀犯案；但考慮有關犯罪性質未有超過判監門檻，主張判處高額罰款。法官最終判處陳男罰款1,200新元（約新台幣2.8萬元）。

綜合馬來西亞媒體報導，事發於2024年4月9日，馬來西亞藉的31歲陳姓男子因為想與女性交談，竟將尿液摻和至麵粉，再將2者混合放到塑膠瓶內，圖謀不軌。直至晚上8時30分，陳男攜同塑膠瓶到新加坡尼誥大道（Nicoll Highway）地鐵站，發現1名身穿深色裙的女子，於是尾隨對方走上天橋，趁女子沒有為意下，將塑膠瓶液體噴灑在她的裙子上。

男子作案後沒有停下，反而假裝若無其事從旁走過。及後女子發現裙子上有汙漬，她一度以為只是鳥糞，試圖用紙巾擦拭，可是汙漬越來越大，只好到朋友家進行清理，其後覺可疑而報警。

當地警方接獲報案後迅速將姓陳男子逮捕歸案，調查後發現陳男並非首次以同類方式犯案，較早前亦有2名身穿深色衣物的女性不幸「中招」。陳男向警方供稱，其犯案動機只因想與陌生女子有說話機會，又坦白交代家中已準備紅色染料，原本是打算摻和進尿液裏。

新加坡法院於6月20日審理案件，陳男當庭認罪，聲稱已知錯。他沒有聘請代表律師，在法庭上表示家庭經濟狀況欠佳，接受調查期間沒有收入，盼罰款金額不要太高。不過控方認為被告行為極不衛生，兼對他人造成不便，加上他是預謀犯案非一時衝動，但考慮對方無案底，犯罪性質未有超過坐牢門檻，故主張判處其高額罰款，法官終判處陳男需繳付罰款1,200新元（約新台幣2.8萬元）。

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文章授權轉載自《香港01》

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