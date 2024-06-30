倫敦驕傲大遊行熱鬧舉行 台灣團體高喊：讓我們留在世界舞臺

昨（29）日，2024年倫敦驕傲大遊行（Pride in London）在市中心熱鬧舉行。來自台灣的團體「倫敦講臺」也參與其中，共同慶祝LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）社群的多元性。

大遊行路線貫穿倫敦市中心，途經海德公園（Hyde Park）與國家藝廊（National Gallery）等知名景點。各團體需事先向主辦方報名參加遊行，隊伍兩側則是留給民眾自由參加，當日更有現場民眾在倫敦講臺經過時大喊：「Taiwan, Taiwan!」

倫敦講臺的核心成員Grace表示，團體從2016年開始報名參加遊行，經歷從表達同性婚姻合法化訴求，到慶祝台灣通過同婚法。今年除了有台灣民眾報名外，還有來自中國、波蘭、泰國與尼泊爾等地的朋友一起加入。

Grace向中央社記者說，倫敦講臺今年的主題受到台灣變裝皇后妮妃雅啟發，使用「Taiwan, Shantay YouStay! Taiwan, Sissy That Walk.」為看板標語，希望台灣可以繼續留在世界的舞台，並用驕傲的步伐走向前。

「Shantay You Stay」與「Sissy That Walk」皆出自美國知名節目魯保羅變裝皇后秀（RuPaul's Drag Race）。前者為主持人表示參賽者可以留下的經典台詞，後者則是主持人用來鼓勵參賽者在走台步時，可以展現出驕傲和自信。

妮妃雅為今年魯保羅變裝皇后秀冠軍得主，並於五月受邀在總統府表演。前總統蔡英文接見妮妃雅時，引用了魯保羅的經典台詞「Shantay You Stay」，感謝妮妃雅帶給台灣年輕人做自己的勇氣。

走在遊行隊伍中的林同學表示，這次的遊行像是嘉年華一樣，沿路有許多民眾一同歡呼，場面相當熱鬧，也很感動大家為了性別平權運動而相聚。看到場邊還有不少台灣人前來支持時，他也感覺到相當溫馨。

倫敦講臺成立於2014年，源於台灣318學運後，許多旅英台灣人有感於公民意識與民主參與的重要，進而組織的平台。活動多聚焦跟台灣有關的公共議題，由具有相關興趣或專長的朋友帶領討論，增進對議題的認識與思辨。

每年六月為倫敦的LGBTQ+驕傲節，主辦方將會籌備一系列的活動，如歌舞表演以及展覽，並以大遊行作為壓軸。許多企業也響應驕傲節，推出限定活動支持性別平權。

如連鎖漢堡店「Shake Shack」推出的「驕傲奶昔」（Pride Shake），在經典奶昔上撒上彩虹糖粉；日式連鎖快餐店「SushiDog」則是與主辦方合作，捐出限定品項的部分收益。

倫敦講臺自2016年起報名參加遊行，為少數參與的東亞團體。今年也向主辦單位爭取到了75個名額，讓有興趣的民眾都能夠前來遊行，一同慶祝驕傲節。