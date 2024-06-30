排場超講究！印度婚禮「產業規模驚人」 豪奢典禮費用達教育支出的2倍

印度人的婚禮講究排場，根據美國一家跨國投資銀行報告，印度婚禮產業的規模現已達1300億美元，而且印度父母花在子女婚禮上的費用，大約是從小到大之教育費用的2倍。

根據跨國投資銀行及法人券商「傑富瑞集團」（Jefferies）最近公布的報告，印度每年舉辦800萬至1000萬場婚禮，是全球婚禮最多的國家，產業規模約1300億美元，約為美國婚禮市場的近2倍大，僅次於中國。

婚禮是印度家庭的重要盛事，儀式繁瑣，一辦就是好幾天，且以排場與華麗而著稱，婚禮邀請的賓客通常介於300人至500人之間，也因此，許多一般家庭從小孩一出生，就開始儲蓄舉辦婚禮的費用。

傑富瑞的報告說，印度家庭舉辦一場婚禮的平均開銷為1萬5000美元，是人均國內生產毛額的5倍、平均家庭年收入的3倍，而且印度父母花在子女婚禮上的費用，也是教育支出的2倍；富裕人家的婚禮開銷則更高。

報告說，婚禮是印度僅次於食品及民生雜貨的第2大消費引擎，帶動著珠寶業、服裝業、酒席承辦業、旅館業的成長；以珠寶業為例，5成以上的收入就是來自婚禮，而服裝業則有1成收入來自婚禮。

此外，婚禮也讓汽車、家電甚至油漆等產業間接受惠，許多業者根據婚禮的旺季或是淡季來擬出市場策略和管理庫存。

視地區及宗教信仰而定，印度的結婚旺季通常是在3月中到4月、7月到9月以及12月到次年2月。

印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）預定7月中旬為小兒子安南特（Anant Ambani）舉行婚禮，光是3月時的婚前派對，估計就花費了1億5000萬美元，還請來美國歌手蕾哈娜（Rihanna）到場獻唱。

另一方面，雖然媒妁婚姻在印度傳統家庭依然盛行，但已有愈來愈多的年輕男女傾向自由戀愛、自己擇偶，家長對此也逐漸持開放態度。