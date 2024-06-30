濃濃台灣味！台加藝文節溫哥華登場 台灣媽讚有意義：孩子不會忘本

2024年台加藝文節一連三天在溫哥華舉行，市中心充滿濃濃台灣味。適逢加拿大國慶假期，三級政府官員都說，不同族裔共同體驗台灣文化，是慶祝加台友誼最好的方式。

從6月29日至7月1日，台加藝文節在溫哥華美術館廣場及女皇劇院廣場舉辦，現場設置「表演藝術大舞台」及「爵士樂舞台」雙舞台，邀請來自台灣及加拿大超過20組表演團體演出。

29日傍晚，由台裔大提琴家樓雅華（Judy Lo）號召加拿大年輕音樂家組成的古典樂團，以悠揚的台灣民謠為典禮拉開序幕。

緊接著是台中和平國小舞蹈隊和極至體能舞蹈團演繹泰雅族和當代舞蹈，力與美的完美融合令觀眾感動不已。

主持人介紹位於台中山區的和平國小雖然很迷你，但透過課程設計，每個學生都熟悉原住民文化和語言。在場加拿大政界代表隨即給予喝采，肯定台灣支持原住民的努力，加拿大眾議員關慧貞（JennyKwan）倡議加拿大應該多向台灣學習。

加拿大眾議員范博愛（Tako Van Popta）讚揚主辦方台加文化協會逾30年對加拿大的貢獻，在促進加拿大和台灣文化交流上扮演重要角色。他說：「這幾年加台之間關係變得更緊密，特別在對抗北京的干預騷擾上，有著一致的目標。」

卑詩省議員和多個城市的市議員到場支持。卑詩省政府感謝台灣社區的貢獻，特將6月29日訂為「台加文化交流日」，頒發證書給台加文化協會，感謝逾30年的積極回饋。

藝文節除了有各式各樣的音樂及舞蹈表演，還有許多特色攤位，包括捏麵童玩、書法水墨、摺紙藝術等，吸引民眾體驗手作滋味。

12歲的印裔孩子Zain很享受書法水墨活動，在扇子上畫了自己的生肖龍，很開心向記者展示，表示「這種文化體驗活動很有趣，讓我更認識台灣」。

台灣媽媽莊妙瑋帶7歲孩子來參與，說活動很有意義，希望「孩子從中學習台灣文化，不會忘本」。

美食小吃是許多民眾絕對不會錯過的，台加藝文節的老朋友卑詩省議員李耀華（Michael Lee）特別帶了好友史坦（Jaime Stein）來參加，兩人都對台灣美食讚不絕口。

3天的戶外嘉年華會後，7月2日至6日舉行「線上台灣電影院」，6日晚間舉辦閉幕音樂會，為藝文節畫下圓滿句點。