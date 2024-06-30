海上打撈不明漂浮飲料…斯里蘭卡漁民「以為是酒」飲用 釀5死1命危

6名斯里蘭卡漁民在海上撈到不明瓶裝飲料，認為是酒而打開飲用，結果造成5人死亡、另1人命危。

斯里蘭卡媒體Adaderana News今天報導，斯里蘭卡漁船德文5號（Devon 5）日前出海捕魚，結果船上6名漁民在離岸約320海里的海上，發現數瓶漂浮的瓶子，裏面裝有不明液體，漁民認為是酒，於是打開飲用。

報導引述斯里蘭卡海軍及漁業部官員說，所有漁民均出現不適症狀，由於來不及派船救援，因此醫療人員透過無線電遠程指揮急救，但4人仍在不久後死亡。

另2人雖被一艘路過的新加坡商船救起，但其中1人還是回天乏術，尚有1人緊急搶救中；斯里蘭卡海軍正馳往這艘商船，準備接回這2名漁民。至於德文5號，正由另一艘船隻拖回岸邊。

據漁民告知，他們曾把數瓶撈起的不明飲料分送給當時在附近的漁船，漁業部已緊急通知這些漁船，勿飲用瓶中的可疑飲料。

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