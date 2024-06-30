菲律賓南部煙火倉庫大爆炸 釀5死38傷

菲律賓緊急服務部門今天表示，南部三寶顏市（Zamboanga）的一座煙火倉庫發生大規模爆炸，造成5人喪生，其中包括一名4歲兒童。

消防調查員陳路吉（Luigi Chan，譯音）告訴法新社說，三寶顏市這間煙火倉庫昨天下午發生爆炸，地面被炸出一個大洞，碎片飛射到附近建築物和住宅，並且引發大火。

陳路吉指出，4名倉庫工人和一名員工的4歲兒子不幸喪生。

市府救災辦公室確認5人死亡，另外有38人受傷，其中8人傷勢嚴重。

當局表示正在調查爆炸起因。這起事件炸出一個20公尺的大洞，倉庫牆壁炸得粉碎，瓦礫和灰燼如雨一般落入附近一家飲料工廠、一座穀物暨麵粉倉庫及社區住宅。

陳路吉告訴法新社說：「火災起火點最可能是倉庫中儲存的煙火。」

他說，爆炸範圍達3000多平方公尺；消防人員花了兩個多小時才控制住火勢。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏