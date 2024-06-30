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颶風貝羅威力增強 威脅加勒比海地區

中央社／ 巴貝多首都橋鎮29日綜合外電報導

貝羅（Beryl）威力今天增強成為2024年大西洋颶風季的第一個颶風，在氣象人員預測貝羅很快就會成為大風暴之下，加勒比海東南方大部分地區已加強防災準備。

法新社報導，美國國家颶風中心（NHC）表示，貝羅目前位置在巴貝多以東約1160公里的大西洋上，6月30日晚間至7月1日抵達溫德華群島（WindwardIslands）時將演變為「危險的大型颶風」。

美國國家颶風中心在最新公告中發布等級不一的警報，巴貝多達「警告」（warning）等級，聖露西亞（St Lucia）、聖文森及格瑞那丁（St Vincent and theGrenadines）和格瑞那達（Grenada）則是「注意」（watch）。

在巴貝多首都橋鎮（Bridgetown），加油站出現排隊的車流，民眾湧入超市和雜貨店採買食物、飲用水和物資。

在最高5級的沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpsonscale）颶風風力等級中，等級3以上就被視為大型颶風，風速至少達每小時178公里。

大西洋颶風季從6月初持續到11月下旬，而專家表示，颶風季才剛起步就有如此強大的風暴成形，極其罕見。

颶風專家勞瑞（Michael Lowry）在社群媒體X發文表示：「大西洋於7月第一週之前出現大型（3級以上）颶風的紀錄，迄今只有5筆。貝羅將會是第6個，也是目前為止熱帶大西洋最早出現的一個。」

美國 風暴 颶風

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