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日本富士山7月1日開山 首度限制人數及開徵通行費

中央社／ 東京30日綜合外電報導
日本富士山每年吸引大批外國登山客。（歐新社）
日本富士山每年吸引大批外國登山客。（歐新社）

日本富士山靠山梨縣側的吉田口登山步道，今年將從7月1日開山進入夏天登山季。為因應大量登山客衍生問題，山梨縣政府今年首度採取限制單日入山人數及開徵「通行費」等新措施。

日本時事通信社報導，鑒於往年包括外國人在內的登山客持續增加，山梨縣政府為解決登山步道人潮擁擠的情況，已決定從今年7月1日起採取限制單日登山上限人數4000人，及徵收每人2000日圓（約新台幣400元）「通行費」等措施。

在日圓出現歷史性貶值造成訪日外國客增加的情況下，山梨縣知事長崎幸太郎表示，「觀光公害（overtourism，又譯超限旅遊）問題面臨關鍵時刻」，這些管制措施的效果備受關注。

去年夏天登山季共有約22萬1000名登山客造訪富士山，已接近COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

富士山4條登山步道中，屬山梨縣境的是吉田口，屬靜岡縣境的有富士宮口、御殿場口及須走口，其中約6成登山客都集中在吉田口；大量登山客為欣賞日出在夜間聚集，讓山頂附近顯得十分擁擠。

大量登山客也帶來許多問題，例如在登山時危險超越他人、在登山步道小睡等有違登山禮儀的舉動，及以短時間登頂為目標的「彈丸登山」等。

山梨縣政府已在富士山5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）附近暫時設置閘門，發送腕套給已付「通行費」的登山客，除已預約山屋住宿者外，單日入山超過4000人就會關閉閘門。

為了防止「彈丸登山」，每天下午4時到隔天清晨3時也會關閉閘門。

根據規劃，每天4000個入山名額中，有3000個屬事前付費的預約制，另外1000個屬當日受理繳費名額。

山梨縣表示，他們從過去的統計數字計算出「不會造成顯著擁擠」的人數，所以設定出每天上限4000人；至於2000日圓的「通行費」，則是根據聘請保全及確保登山客安全所需經費進行平均後得出。

不過，去年富士山單日超過4000人入山的天數僅有5天，其他時候依舊發生擁擠情況，山屋相關人士說，「有人動彈不得，也有人躲在廁所裡取暖」。

儘管如此，山梨縣政府承辦人員表示，期待今年採取這些對策可以分流登山客，若有必要，未來也會考量修正標準。

而在預計7月10日開山的靜岡縣方面，雖然針對登山客採取事前自行登錄系統，但暫緩實施每日人數限制及開徵「通行費」。

靜岡縣政府雖然認為採取一定程度的入山限制有其必要，但因為轄內有3條登山步道，要採取跟山梨縣相同的管制方式有困難。縣府承辦人員說，將根據今年度兩縣的結果來檢討是否強化相關對策。

富士山 日本 登山步道

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