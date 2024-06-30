希臘野火燒不停 雅典附近森林地帶爆火苗

中央社／ 雅典29日綜合外電報導

希臘首都雅典（Athens）以北的森林區今天下午爆發野火，凸顯出全國6個地區目前火災風險都在加劇。

法新社報導，消防單位消息來源表示，在每小時100多公里的強風助長下，今天破曉以來全國各地至少爆發了40場野火。

酷暑在希臘已成常態，而在經歷了有紀錄以來最暖冬季和最早的熱浪後，氣溫最高達攝氏44度的希臘面臨著一個嚴峻的野火季。

雅典以北、素有「雅典之肺」的帕尼薩山（MountParnitha）地區爆發野火，但在強風吹拂和當地高壓電塔林立下，讓消防飛機無用武之地。

而風勢將濃煙帶進雅典市中心。

氣候危機暨民防部（Climate Crisis and CivilProtection）部長基基利亞斯（Vasilis Kikilias）今天晚間透過聲明表示：「帕尼薩山區卡西米迪斯（Katsimidi）的火勢已獲控制，儘管情況有所改善，但戰鬥尚未結束。」

氣候危機暨民防部預測，阿提卡（Attica）、伯羅奔尼梭（Peloponnese）、克里特島（Crete）、南北愛琴海地區（ North and South Aegean Regions）、中希臘大區（Central Greece）的火災風險都很高，達4級。

當局成功控制東南部城鎮凱拉泰阿（Keratea）的火災之後，雅典西北約20公里的拉卡卡薩利（LakkaKatsari）今天下午又竄出另一場大火。

希臘 火災 雅典

延伸閱讀

NBA／安戴托昆波備戰奧運資格賽 希臘男籃主帥：世界最佳球員之一

希臘7月起推每周工時48小時 「超時沒補貼」

彰化縣開辦微型火災不便險 計5萬中低收入戶受保障

影／美國林肯蠟像慘遭高溫「斬首」熱浪席捲全球頻釀死傷

相關新聞

排場超講究！印度婚禮「產業規模驚人」 豪奢典禮費用達教育支出的2倍

印度人的婚禮講究排場，根據美國一家跨國投資銀行報告，印度婚禮產業的規模現已達1300億美元，而且印度父母花在子女婚禮上的...

海上打撈不明漂浮飲料…斯里蘭卡漁民「以為是酒」飲用 釀5死1命危

6名斯里蘭卡漁民在海上撈到不明瓶裝飲料，認為是酒而打開飲用，結果造成5人死亡、另1人命危

花俏宣傳沒有了！日本東京新制上路 街頭LED廣告宣傳車將不復見

過去在日本東京街頭經常可見具聲光效果的LED廣告宣傳車，由於東京都政府考量對市容與交通造成影響，今天擴大管制所有宣傳車都...

沒因不讓位出現爭執？溫哥華「優先座位」乘車禮儀溫馨 她讓座竟收禮物卡

台灣連續發生博愛座讓位問題引發爭吵毆打事件，加拿大溫哥華的捷運巴士都設有「優先座位」，當局不斷透過各種教育宣導提倡禮讓座...

澳洲昆士蘭驚傳巴士露營車相撞 釀3死、10多傷

衛報報導，澳洲昆士蘭州聖靈群島（Whitsunday ）30日上午發生死亡車禍，一輛載有33人的巴士與露營車相撞，造成3...

氣候暖化害的…珠峰融雪後逾200遇難遺體曝曬 成了最高墳場

每年有數以萬計的登山好手前往喜馬拉雅山挑戰登頂珠峰。隨着全球變暖，常年積雪的逐漸融化，登山者留下的垃圾也暴露出來，據估計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。