希臘野火燒不停 雅典附近森林地帶爆火苗
希臘首都雅典（Athens）以北的森林區今天下午爆發野火，凸顯出全國6個地區目前火災風險都在加劇。
法新社報導，消防單位消息來源表示，在每小時100多公里的強風助長下，今天破曉以來全國各地至少爆發了40場野火。
酷暑在希臘已成常態，而在經歷了有紀錄以來最暖冬季和最早的熱浪後，氣溫最高達攝氏44度的希臘面臨著一個嚴峻的野火季。
雅典以北、素有「雅典之肺」的帕尼薩山（MountParnitha）地區爆發野火，但在強風吹拂和當地高壓電塔林立下，讓消防飛機無用武之地。
而風勢將濃煙帶進雅典市中心。
氣候危機暨民防部（Climate Crisis and CivilProtection）部長基基利亞斯（Vasilis Kikilias）今天晚間透過聲明表示：「帕尼薩山區卡西米迪斯（Katsimidi）的火勢已獲控制，儘管情況有所改善，但戰鬥尚未結束。」
氣候危機暨民防部預測，阿提卡（Attica）、伯羅奔尼梭（Peloponnese）、克里特島（Crete）、南北愛琴海地區（ North and South Aegean Regions）、中希臘大區（Central Greece）的火災風險都很高，達4級。
當局成功控制東南部城鎮凱拉泰阿（Keratea）的火災之後，雅典西北約20公里的拉卡卡薩利（LakkaKatsari）今天下午又竄出另一場大火。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言