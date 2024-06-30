多倫多同志驕傲節巨幅照片拼貼 彰顯台灣先驅角色

正在熱烈慶祝的多倫多同志驕傲節今年有個角落很「台灣」；那是一幅長6公尺寬1.8公尺、名為「Yass Taiwan」巨幅彩色活動壁畫；畫布拼貼出一幀幀2023年台灣同志遊行歡樂照片，吸引路人駐足。

「Yass Taiwan」每一幅色彩繽紛的照片，都是加拿大跨領域藝術家茲沃（Adam Zivo）去年10月參加台灣同志遊行時拍攝。他表示，西方人不夠了解台灣，也不夠了解台灣在包容LGBTQ方面的顯著成就。這幅創作正是為了讓更多人認識到，台灣扮演著亞洲地區LGBTQ權利先驅角色。

茲沃說：「加拿大人很不幸地對台灣並不熟悉，如果他們造訪這個國家，就會大感驚訝；當地酷兒社群充滿活力，人們可以強烈感受到，那裡的人權一定會愈來愈好。當全球對LGBTQ權利的支持力道減弱之際，台灣的表現值得慶祝和深入研究。」

茲沃29日向加拿大2SLGBTQI+數位媒體「IN」雜誌表示，他希望透過攝影，在多倫多喚起台北同志遊行的歡樂氛圍，也希望這幅作品可以幫助加拿大人檢視自己對東亞酷兒生活的看法，鼓勵更多LGBTQ旅客到台灣旅遊。

茲沃還強調，加拿大文化機構不管是不是和酷兒有關，都需要有更多東亞族裔代表，因為，亞裔社區的多元包容舉措往往會被西方「忽視」。

茲沃的「Yass Taiwan」巨幅彩色活動壁畫計劃，獲得多倫多同志驕傲節（Pride Toronto）和台灣政府贊助。28日至30日為期3天的多倫多同志驕傲節，還有義工散發5000張印有台灣同志遊行歡樂照片的明信片。

駐多倫多辦事處處長陳錦玲向中央社表示，今年是辦事處首次與在地台灣社團「寬容自信台灣協會」（Pride with Taiwan）以及加拿大跨領域藝術家茲沃合作，希望透過呼籲大家參與遊行、在街頭展示台灣同志遊行照片，「讓加拿大看見台灣」，認知台灣是亞洲第1個同婚合法化國家，是尊重自由民主提倡多元性平與包容的社會。

多倫多同志驕傲節組織資深營運總監麥克佛森（Bobby MacPherson）表示：「透過藝術支持國際酷兒社群，對促進全球理解和團結至關重要。YassTaiwan透過可引起普遍共鳴的身分認同、接受度和韌性等主題，凸顯了東亞酷兒文化的豐富內涵。」

茲沃近年持續為多倫多同志驕傲節進行類似創作；2022年活動壁畫以烏克蘭酷兒為主角，2023年壁畫主要探索塞爾維亞的酷兒經歷。茲沃同時也是加國主流媒體國家郵報（National Post）的專欄作家。