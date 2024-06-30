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印尼佛羅雷斯島火山一天兩次爆發 噴900公尺灰雲

中央社／ 雅加達30日綜合外電報導
佛羅雷斯島上的勒沃托比拉基拉基火山。示意圖。(美聯社)
佛羅雷斯島上的勒沃托比拉基拉基火山。示意圖。(美聯社)

印尼當局表示，位於東部佛羅雷斯島（Flores Island）上的勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）29日兩度噴發，濃濃火山灰雲直衝天際。

法新社報導，有關當局聲明指出，第1次噴發在當地時間上午11時04分，持續近11分鐘。

第2次噴發在下午2時41分，持續了10分鐘多一些，火山物質直衝火山口上方900公尺高的天際。

當局表示：「勒沃托比拉基拉基火山爆發中心方圓3公里內，禁止居民和遊客活動。」

這座火山位在旅遊勝地佛羅雷斯島，1月間發生了幾次大規模噴發，當時促使當局將警戒狀態提升至最高級別，並疏散了至少2000名居民。

這座火山目前處於第2高警戒等級。

印尼 火山爆發

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